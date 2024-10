Foamstars upada! Darmowa gra Square Enix traci graczy

Mimo kilku prób darmowa gra od Square Enix wciąż radzi sobie słabo. Gra Foamstars miała stanowić świetną alternatywę dla Splatoon od Nintendo, ale tytuł kompletnie nie może odnaleźć się na rynku. Mimo że zadebiutował mniej niż rok temu, nadal nie zdobył satysfakcjonującej liczby graczy. Choć mowa o darmowym projekcie, to wiele wskazuje na to, że gra zmierza w kierunku… cyfrowego śmietnika.

Początkowo zakładano, że być może to cena jest czynnikiem zniechęcającym graczy. Square Enix zdecydowało się na zmianę sposobu dystrybucji, a gra z płatnej stała się darmową. Niestety i to nie pomogło. Obecnie można ten tytuł przyrównać do Concord od Sony – w obydwu przypadkach mowa o grze, w którą duży wydawca zainwestował spore środki, a mimo to nie zyskał uznania graczy.

Najnowsze statystyki z serwisu TrueTrophies informują, że gra straciła aż 95% graczy w dwa miesiące od premiery. O ile przejście na model free2play dało pewien zastrzyk populacji graczy, to ostatecznie efekt ten był jedynie krótkotrwały. Nie wiemy, jaka przyszłość czeka grę. Obecnie w kuluarach Square Enix na pewno mówi się o porażce, której nie udało się odwrócić nawet poprzez model darmowy dystrybucji gry.

A czy wy mieliście okazję sprawdzić Foamstars? Jak wasze wrażenia?

Źródło: gamerant.com