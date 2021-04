Final Fantasy VII Remake traci ekskluzywność dla PlayStation

Final Fantasy VII Remake już za chwilkę straci ekskluzywność dla konsol Sony. Niewykluczone, że za jakiś czas doczekamy się zapowiedzi portów na inne platformy.

Remake siódmego Finala jest uznawany za jeden z najlepszych tytułów ekskluzywnych na PlayStation 4 i 5. Wiele osób zapomniało jednak, że gra jest tylko czasowym exclusivem. Produkcja wkrótce może pojawić się na innych platformach.

Final Fantasy VII Remake przestaje być ekskluzywne

Niezależny analityk branżowy. BenjiSales, przypomniał, że umowa między Sony a Square Enix odnośnie FFVII kończy się 10 kwietnia. Oznacza to, że teoretycznie Square może udostępnić ten tytuł na innych platformach.

O ile kwestia ta jest dość oczywista, gracze doszukują się w niej nieścisłości. Niektórzy twierdzą, że Sony przedłużyło umowę na potrzeby wrzucenia gry do PS Plus i przygotowania next-genowej łatki. BenjiSales stwierdził, że nie ma na to żadnych dowodów. Wszystko wskazuje na to, że umowa właśnie przestaje obowiązywać i Final Fantasy VII Remake ma szanse ukazać się na PC i Xboxach.

Przy okazji wątpię, aby Square chciało ograniczyć swoje dzieło. To świetna gra, w którą wciąż nie zagrało wielu fanów serii, którzy nie posiadają konsoli Sony. Wypuszczenie jej na innych platformach to potencjalnie bardzo dobry z biznesowego punktu widzenia ruch. Oczywiście decyzja pozostaje w rękach Square Enix.

Co więcej, druga część remake’u prawdopodobnie również będzie tytułem czasowo ekskluzywnym dla PlayStation. W efekcie osoby ogrywające pierwszą odsłonę na PC mogłyby zostać zachęcone do zgarnięcia sprzętu Sony, aby sprawdzić kontynuację. Wpasowałoby się to w ostatnie poczynania PlayStation, które przerzuca niektóre swoje tytuły na komputery osobiste.

Final Fantasy VII Remake Intergrade a inne platformy

Dodatkowo zwróćmy uwagę na next-genową wersję gry. Nikt nie wspomina, że jest ona ekskluzywna dla platformy Sony. Oczywiście nie można było ogłosić portu na inne konsole przed upływem czasu określonego w umowie, ale nadal możemy przypuszczać, że ulepszone FFVII Remake ukaże się też na PC i Xboxach.

Tak jak już wspominałem, decyzja należy do Square. Myślę, że premiera gry na innych platformach jest tylko kwestią czasu, wszak praktycznie wszystkie nowsze odsłony serii są dostępne również na PC i Xboxach. Ograniczanie jednej z najlepiej ocenianych gier zeszłego roku do konsol Sony jest raczej mało prawdopodobne.

Na ten moment jednak musimy poczekać na konkretne informacje od Square Enix. Jeśli porty na PC i Xbox One oraz Xbox Series faktycznie powstają, to ich zapowiedź może pojawić się w każdej chwili.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.