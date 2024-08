Polska hitowa gra dostanie hollywoodzką adaptację filmową. Za kamerą uznany reżyser

Spodziewaliście się, że polska cyberpunkowa perełka w postaci szalenie brutalnej gry akcji Ruiner może doczekać się filmowej adaptacji i to prosto z Hollywood? Okazuje się, że wszystko jest możliwe!

Film Ruiner to już kolejna amerykańska adaptacja polskiej gry

Trochę tego już było, na czele z Netfliksowym Wiedźminem, który co prawda nie jest na podstawie gier, lecz książek, choć i tak mówimy o nie małym sukcesie pod względem liczby widzów. Jednak od jakiegoś czasu wiemy, że Cyberpunk 2077 również ma otrzymać film lub serial, a teraz do kolejnych adaptacji wprost z Hollywood dołączył Ruiner. Pamiętacie jeszcze tę być może nieco zapomnianą grę z 2017 roku?

Stworzony przez Polaków z Reika Games Ruiner opowiada historię osadzoną w dystopijnej, mrocznej, cyberpunkowej przyszłości. W głównej roli znajdziemy tu antysystemowego socjopatę, który wraz z tajemniczą hakerką postanawia wymierzyć brutalny policzek skorumpowanemu systemowi. Pod względem rozgrywki to brutalna gra akcji typu top-down shooter skupiona, no a jakże, na strzelaniu. I to akurat, wraz z klimatem, stoi na najwyższym poziomie.

Teraz za powrót do tego świata bierze się Universal Studios. Medialny gigant zapowiedział stworzenie filmu opartego na popularnej, polskiej grze akcji. Za reżyserię odpowiadać ma Wes Ball, twórca m.in. serii “Więzień Labiryntu” czy “Królestwa Planety Małp”. Scenariuszem zajmuje się Michael Arlen Ross (“Turistas”, “Odrzutki”). Producentami, prócz Balla, zostali Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Joe Hartwick Jr.

Szczegóły fabuły nie są na razie znane, ale możemy spodziewać się zapewne historii mniej więcej naśladującej tę z gry. Nie mamy również żadnych terminów, ale polecam nastawić się na oczekiwanie na kolejne rewelacje.

Źródło: Bloody Disgusting