Elden Ring oficjalnie otrzyma film od A24. Znany reżyser na pokładzie

Plotki się jednak potwierdziły! To już oficjalne: Elden Ring zostanie zekranizowane jako film aktorski. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Alex Garland, znany z takich produkcji jak „Ex Machina”, „Annihilation” czy „Civil War”. Projekt powstaje we współpracy A24 i Bandai Namco, a wśród producentów znalazł się George R.R. Martin, współautor mitologii gry.

Film ma zabrać widzów do brutalnego i pełnego tajemnic świata znanego z gry, czyli Ziem Pomiędzy. Nie podano jeszcze szczegółów fabuły, ale wiele wskazuje na to, że Garland i Martin nie pójdą na łatwiznę i stworzą osobną historię – powiązaną z grą, lecz niebędącą jej prostym odwzorowaniem. To oznacza, że możemy spodziewać się nowych bohaterów, nieodkrytych wątków i innego spojrzenia na to mroczne uniwersum.

W produkcję zaangażowani są również doświadczeni producenci filmowi – Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich i Vince Gerardis. Projekt jest obecnie na etapie preprodukcji, a zdjęcia mają ruszyć w 2026 roku. Wciąż jednak nie znamy obsady ani przybliżonej daty premiery. Już teraz wiadomo, że adaptacja będzie kierowana do dorosłego widza i nie zamierza łagodzić brutalnego klimatu znanego z gry.

To przecież kolejny krok w ekspansji marki Elden Ring. Po ogromnym sukcesie podstawowej gry i nadchodzących projektach z tego uniwersum, film może stać się mocnym uzupełnieniem całej mitologii stworzonej przez FromSoftware. W czerwcu 2024 roku ukazało się rozszerzenie Shadow of the Erdtree. Na 30 maja 2025 roku zaplanowano premierę spin-offu Elden Ring: Nightreign, skupiającego się na rozgrywce wieloosobowej.

