Uwielbiane studio, ceniony reżyser i możliwa filmowa adaptacja Elden Ring

W sieci znów wrze od plotek o filmowej adaptacji Elden Ring. Według przecieków Jeffa Sneidera za kamerą może stanąć Alex Garland i to dla wytwórni A24.

Nie tak dawno temu świat gier oszalał na punkcie epickiego świata od FromSoftware, a fani marzą o pełnometrażowej ekranizacji. Oficjalnie nic nie zostało potwierdzone, ale kiedy renomowany dziennikarz Jeff Sneider wrzuca wpis, w którym wspiera pogłoski o zaangażowaniu Alexa Garlanda, brzmi to co najmniej bardzo dobrze.

Filmowa wizja Elden Ring według przecieków

Przeciek sugeruje, że A24 pracuje nad filmem Elden Ring i negocjuje umowę z Alexandrem Garlandem jako reżyserem. Z kolei filmowy dziennikarz Jeff Sneider podkreśla te plotki, sugerując, że Garland faktycznie miałby stanąć za kamerą tego ambitnego projektu. Garland, ceniony za Ex Machinę czy Anihilację, znany jest z mrocznych, psychologicznych tematów, które mogłyby doskonale zgrać się z melancholijnym światem Elden Ring.

Według nieoficjalnych doniesień, produkcja miałaby powstawać we współpracy z FromSoftware i Bandai Namco, ale to A24 zyskało prawa do sfilmowania uniwersum stworzonego przez Hidetakę Miyazakiego. Plotki mówią, że scenariusz powstaje na podstawie oryginalnej historii gry, z dbałością o zachowanie klimatu Tajemniczego Królestwa. Nie wiadomo jednak, kiedy wystartują zdjęcia ani kto miałby zagrać w głównych rolach.

Na razie wszystkie te informacje trzeba traktować z dużym przymrużeniem oka. To wciąż wyciekowe spekulacje, które mogą się potwierdzić albo okazać zwykłym internetowym szeptem. Fani Elden Ring bez wątpienia będą śledzić każdą plotkę, więc już mogą zacząć liczyć dni do oficjalnego komunikatu. Jeśli A24 faktycznie ruszy z tym projektem, ekranizacja Elden Ring może okazać się jednym z najgłośniejszych filmów fantasy ostatnich lat.

Źródło: Reddit