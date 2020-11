FIFA 21 aktualizacja 1.06 – co zmienia nowa łatka?

Aktualizacja 1.06 do FIFA 21 wprowadza do gry sporo zmian. Przede wszystkim są to poprawki błędów, ale także kilka mniejszych nowości.

Najnowsza część serii FIFA nie cieszy się najlepszymi pierwszymi opiniami. Gra wręcz kipi od błędów, a jej sytuacji nie poprawia mała liczba nowości względem poprzednich odsłon cyklu. EA Sports nie zamierza obserwować niezadowolenia fanów i wzięło się za naprawę gry.

Łatka 1.06 wprowadza do gry szereg poprawek i drobnych nowości, które z pewnością ucieszą fanów FIFA 21.

Zmiany wprowadzone do FIFA 21:

Zmniejszono prawdopodobieństwo na otrzymanie żółtej kartki w momencie, kiedy istniało takie ryzyko

Kombinacja sztuczek Ball Roll i Scoop Turn wymaga teraz pięciu gwiazdek Skill Move Rating

Dodano „Royal Wave” do puli cieszynek, które mogą wystąpić podczas wybrania losowej cieszynki

Poprawiono około 20 błędów

Zmiany wprowadzone w trybie Ultimate Team:

Wprowadzono nową animację do rynku transferów. Występuje ona w momencie, kiedy wygramy aukcję lub ktoś przebije naszą ofertę

Podczas używania menu kołowego na rynku transferowym pojawi się ikonka, która określi status oferty wybranego przedmiotu

Dodano możliwość przesłuchania piosenki puszczanej po strzeleniu gola przed jej kupnem na rynku transferowym

Usprawniono okienka z informacjami w trybie kooperacji tak, aby były bardziej przejrzyste

Poprawiono około 30 błędów

Do tego dochodzi masa usprawnień do trybów Volta, kariery, Wirtualnych Klubów i więcej. Dodatkowo poprawy doczekały się niedoskonałości audiowizualne.

Pełną listę zmian w aktualizacji znajdziecie w tym miejscu.

