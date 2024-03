Popularna seria filmowa od Netfliksa powraca. Znamy szczegóły

Fear Street: Prom Queen zabierze nas w diaboliczną podróż do lat 80. Będzie to kolejna odsłona popularnego cyklu horrorów od Netfliksa.

“Królowa balu” brzmi jak perfekcyjny setting pod nowy horror w duchu kultowej Carrie. Netflix zdradza plany na kolejną część serii, na którą składają się obecnie trzy filmowe części.

Fear Street: Prom Queen w szczegółach

Fear Street: 1994, Fear Street: 1978 i Fear Street: 1666 to trzy części filmowej serii na podstawie powieści R.L. Stine’a, które zadebiutowały już jakiś czas temu w bardzo krótkim czasie. Netflix zaatakował ofensywą horrorów młodzieżowych. Zapowiadane były jako “MCU, ale dla fanów grozy” i po części wyszło, a po części nie. Rewolucji nie było, choć to niezwykle przyjemne w poznaniu historie. Pierwsza część przenosiła widzów do roku 1994, opierając się na uciekaniu przed psychopatycznymi mordercami, druga zaś do wspaniałych lat 70. na obóz w stylu Piątku 13-go, a trzecia to już pełnoprawna wiedźmia groza w 1666 roku.

Teraz cykl powraca, bo platforma oficjalnie zamówiła czwartą część do kolekcji. Wyreżyserowany przez Matta Palmera film nazywa się Fear Street: Prom Queen i skupi się na latach 80. Fabułę bezpośrednio oparto na książce R.L. Stine’a pod tym samym tytułem. Pierwszy raz wydano ją w 1992 roku.

Witamy ponownie w Shadyside. W tej kolejnej odsłonie przesiąkniętej krwią serii Fear Street sezon balowy w Shadyside High trwa, a szkolna wilcza paczka It Girls jest zajęta swoimi zwykłymi słodkimi i złośliwymi kampaniami o koronę. Ale kiedy odważna outsiderka zostaje niespodziewanie nominowana, a inne dziewczyny zaczynają tajemniczo znikać, klasę rocznika ’88 czeka piekielna noc studniówkowa. – czytamy w opisie fabuły

Szykujcie się na wehikuł czasu do złotych lat ery slasherów. W filmie wystąpią m.in. India Fowler (The Nevers, Bezsenność), Suzanna Son (Red Rocket, Idol), Fina Strazza (Paper Girls, Ponad cieniem), David Iacono (The Summer I Turned Pretty, Cinnamon), Ella Rubin (The Idea of You), Chris Klein (Słodkie magnolie, American Pie), Lili Taylor (Outer Range, Obława) i Katherine Waterston (Perry Mason). Na ten moment nie znamy docelowej daty premiery filmu.

