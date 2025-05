Sprawdźcie za darmo nową grę od Remedy. Twórcy ogłaszają testy

FBC: Firebreak, spin-off Control od Remedy, wchodzi w zamknięte testy techniczne w ten weekend. Zaplanowano je od 15 do 19 maja na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Pierwszy raz studio znane z jednoosobowych hitów stawia na trójosobową kooperację. W FBC: Firebreak trafiamy do Federalnego Biura Kontroli, gdzie misje polegają na wyruszaniu na nieznane obszary i ratowaniu świata przed anomaliami. Testy mają sprawdzić stabilność serwerów, balans rozgrywki oraz matchmaking, zanim strzelanka ukaże się 17 czerwca.

Jak zgłosić się do testów FBC: Firebreak?

Chętni mogą rejestrować się na stronie gry, podając adres e-mail i datę urodzenia. Miejsca są ograniczone, dlatego nie każdy otrzyma klucz aktywacyjny przed 15 maja. Remedy podkreśla, że test jest wyłącznie techniczny i zabrania publicznego udostępniania nagrań wideo.

Testy techniczne wprowadzają również crossplay, więc gracze z wszystkich platform będą mogli wspólnie zdobywać cele. Dzięki temu twórcy lepiej ocenią, czy infrastruktura wytrzyma premierowe oblężenie. Po zakończeniu fazy próbnej dane pomogą dopracować grę przed oficjalnym debiutem na Xbox Game Pass i PlayStation Plus od pierwszego dnia.

Dla fanów Control to okazja, by spróbować czegoś nowego w znanym uniwersum. Choć trzeba zachować dyskrecję, emocje związane z pierwszymi misjami zapowiadają się spore. Jeśli myślisz o zgłoszeniu, warto zrobić to jak najszybciej i trzymać kciuki za maila od Remedy.

