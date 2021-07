Odświeżone Fatal Frame: Maiden of the Black Water z datą premiery. Co nowego w grze?

Poznaliśmy datę premiery Fatal Frame Maiden of the Black Water. Słynny horror zadebiutuje już niedługo i zaoferuje parę ciekawych nowości.

W czerwcu fani japońskich horrorów zyskali spory powód do radości. Koei Tecmo zapowiedziało, że Fatal Frame: Maiden of the Black Water zostanie wydane na kolejne, nowsze platformy. Dotychczas był to tytuł ekskluzywny dla WiiU, więc przeniesienia na współczesne sprzęty zdecydowanie się przyda. Dodatkowo marka po raz pierwszy w historii pojawi się też na PC.

Poza PeCetami, wydawca udostępni grę również na Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series. W przypadku konsol Sony i Microsoftu, zyskamy możliwość darmowej aktualizacji na nowszą generację. Produkcję kupimy tylko w cyfrowym wydaniu.

Właśnie udostępniono nowy zwiastun oraz ogłoszono datę premiery. Odświeżone Maiden of the Black Water zadebiutuje 28 października i od razu trafi na wszystkie wymienione wyżej platformy.

Gra doczeka się drobnych nowości względem oryginalnej wersji. Koei Tecmo potwierdziło, że wprowadzi do niej (zaskakująco rozbudowany) tryb fotograficzny oraz nowe kostiumy i akcesoria. Niestety, wygląda na to, że obejdzie się bez znacznych ulepszeń oprawy audiowizualnej.

Poniżej znajdziecie zwiastun omawiający najważniejsze elementy gry oraz nowości.