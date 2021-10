Far Cry 7 ma podobno zmierzyć w nieoczekiwanym kierunku, który nie spodoba się każdemu

W sieci już pojawiają się doniesienia o Far Cry 7. Najnowsza odsłona serii ma rzekomo pójść w nieoczekiwanym kierunku.

Nowe Far Cry miałoby być bardzo nastawione na tryb multiplayer lub szeroko pojęte aktywności sieciowe – podają źródła Axios. Ubisoft rzekomo sprawdza możliwości rozwoju serii w kierunku rozgrywki online. Byłaby to ogromna zmiana w kontekście całej marki.

Co więcej, podobnymi doniesieniami dzielił się parę miesięcy temu znany dziennikarz, Jason Schreier. Według niego, Far Cry 7 faktycznie pójdzie w zupełnie inną stronę względem swoich poprzedników. Znaczy to tyle, że Ubisoft najpewniej szykuje mocne zmiany w rozgrywce.

Dodatkowo mógł to zajawić sam wydawca. W Far Cry 6 znaleziono tajemniczy filmik, który mógłby wskazywać fakt powstawanie kolejnej odsłony lub spin-offu serii. To jednak tylko gdybania i póki co jest za wcześnie, aby na ten temat spekulować.

Axios to wiarygodne źródło informacji. Serwis wspierał już wcześniej doniesienia, które ostatecznie okazały się prawdziwe.

Zmiany w serii są jakby nie patrzeć nieuniknione. Ubisoft pokazało przy okazji Assassin’s Creed i Watch Dogs, że zaczyna myśleć o większej lub mniejszej zmianie kierunków, w których zmierzają największe marki francuskiego przedsiębiorstwa. Nie zdziwię się, jeśli Far Cry 7 też zbada nowe obszary dla cyklu. To chyba jedyna seria Ubi, która broni się przed wielkimi zmianami od paru ładnych lat.