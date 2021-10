Far Cry 6 zawiera zapowiedź nowej gry, albo dziwną ciekawostkę. Odkryto tajemnicze wideo

Niektórzy ogrywają już Far Cry 6 i Ubi przygotowało dla graczy specjalną ciekawostkę. W sieci pojawiło się ciekawe nagranie, które odkryto w samej grze.

Można je uruchomić poprzez zeskanowanie pewnego kodu QR, który znajdziemy na jednej ze skrzyń niedaleko El Ojo Cenote. Jeśli już zeskanujemy kod, naszym oczom ukaże się dziwaczne, enigmatyczne wideo, które pokazuje parę nietypowych scen.

Autor powyższego nagrania sugeruje, że chodzi o tryb battle royale. Biorąc pod uwagę, że wspomniany wariant rozgrywki jest wciąż bardzo popularny, chyba nikogo by to specjalnie nie zdziwiło. Powyższy materiał może jednak dotyczyć tak naprawdę czegokolwiek. Równie dobrze może to być też nic nieznacząca ciekawostka.

Przypomnę jednak o niedawnym przecieku. Zgodnie z nim, Ubisoft poza Far Cry 6 miałoby rozwijać też odsłonę nazwaną Frenzy. Ma to być darmowa część serii, choć jeszcze nie poznaliśmy żadnych oficjalnych konkretów. Nie wiemy też, czy powyższy filmik ma jakikolwiek związek z przeciekiem. Póki co to tylko gdybania.

Możliwe, że Ubisoft ukryło w FC6 jeszcze jakieś ciekawostki, które rzucą nowe światło na załączony wyżej materiał. Na ten moment traktowałbym go jako zwykłą ciekawostkę, która może, ale nie musi mieć drugiego dna.