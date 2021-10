PETA wzywa Ubisoft do zastąpienia „karygodnej minigry inną”. Jest odpowiedź wydawcy

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Organizacja PETA Latino wydała oświadczenie, w którym namawia Ubisoft do podmiany jednej z minigierek w Far Cry 6. Ta polega na brutalnych walkach kogutów. Wydawca zdążył się już ustosunkować do sprawy.

W najnowszej produkcji z serii Far Cry zaimplementowano dość kontrowersyjny element, którym są wspomniane walki zwierząt. Styl rozgrywki nawiązuje do kultowych bijatyk, takich jak Mortal Kombat czy Tekken. Koło czegoś takiego nie mogła przejść obojętnie organizacja PETA Latino, która stara się walczyć m.in. z ukazywaniem w mediach przemocy wobec zwierząt.

Przekształcenie tak przerażającego krwawego sportu jak walki kogutów w mecz w stylu Mortal Kombat jest dalekie od prawdziwej innowacji, ponieważ dzisiejsze społeczeństwo jest zdecydowanie przeciwne zmuszaniu zwierząt do walki na śmierć i życie. Koguty używane w walkach kogutów są wyposażone w ostre ostrogi, które przebijają się przez ciało i kości, powodując agonalne i śmiertelne obrażenia. PETA Latino wzywa Ubisoft do zastąpienia tej karygodnej minigry inną, która nie gloryfikuje okrucieństwa. – informuje Alicia Aguayo, PETA Latino Senior Manager

Nie trzeba było długo czekać, aby Ubisoft odpowiedział na powyższe słowa. Cóż, najwidoczniej na ten moment nie zanosi się na usunięcie minigry z Far Cry 6.

Far Cry 6 to gra action fantasy osadzona na Yarze, fikcyjnej karaibskiej wyspie. Wiele z opcjonalnych aktywności jest częścią kultury i historii Yary, które z kolei są inspirowane różnymi kulturami Ameryki Łacińskiej. – odpowiada Ubisoft na łamach portalu bryftmonline

Szczerze mówiąc, po zobaczeniu pierwszy raz omawianej kontrowersji w grze miałem bardzo mieszane uczucia z naciskiem na te mocno negatywne. Spodziewam się, że PETA Latino tak sytuacji nie zostawi, ponieważ odpowiedź Ubisoftu na miejscu ów organizacji nie satysfakcjonowałaby mnie.

A Wy co uważacie na temat zaistniałej sytuacji?