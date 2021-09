Far Cry 6 – co po premierze? Ubisoft przedstawia plan wsparcia gry

Francuzi wyjawili plany dotyczące rozwoju Far Cry 6. Oprócz trzech epizodów DLC na graczy czeka parę interesujących niespodzianek.

Najważniejszym elementem popremierowego wsparcia produkcji są DLC. W ramach przepustki sezonowej fani FC otrzymają trzy dodatki. Każdy z nich umożliwi wcielenie się w jednego z trzech najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców w serii: Vaasa Montenegro (Far Cry 3), Pagana Mina (Far Cry 4) i Josepha Seeda (Far Cry 5). DLC z Vaasem zadebiutuje w listopadzie 2021, z Paganem w styczniu 2022; z kolei z Josephem gracze zobaczą się w marcu 2022.

Pomiędzy pierwszym a drugim dodatkiem posiadacze Season Pass otrzymają zestaw Blood Dragon. Zawiera on grę Far Cry 3: Blood Dragon i parę elementów do użycia w Far Cry 6. Oto one:

Jeden strój: Zestaw wyposażenia Blood Dragon

Dwa rodzaje broni: AJM9 i Kobracon

Jeden pojazd: Omega Enforcer

Jedna ozdoba broni: KillStar

Jeden kieł do wynajęcia: K-9000

Jedno chibi na pojazd: Blood Dragon Chib

Co więcej, co tydzień od premiery planowane są bezpłatne akcje partyzanckie. A od października Francuzi planują też stopniowe udostępnianie operacji specjalnych, które odbywać się będą w niepowtarzalnych, nowych obszarach świata i wprowadzą nowe mechaniki rozgrywki. Jest ich w sumie sześć i również nie będzie trzeba za nie płacić.

Począwszy od grudnia, Ubisoft planuje też wyposażyć swoją produkcję w trzy misje z udziałem gościnnych gwiazd i marek: Danny Trejo, Rambo i Stranger Things.

Far Cry 6 zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xboksie One i Series X/S już 7

października. Tutaj znajdziecie wymagania sprzętowe produkcji na PC.