Brutalny fragment gameplayu z Far Cry 6. Vaas i inni powracają

Podczas pokazu Ubisoft Forward pokazano dwa interesujące materiały z Far Cry 6. Na pierwszym z nich zaprezentowano, jak brutalny jest główny antagonista gry. Bez wątpienia drugie wideo jednak będzie budziło więcej kontrowersji, ponieważ pojawia się na nim Vaas i inni złole z serii.

Nie pozostało już sporo czasu do premiery nowej odsłony Far Cry. Wydawca tego tytułu doskonale o tym wie, dlatego zyskujemy coraz więcej materiałów promujących. Poniżej możecie zobaczyć kawałek wprost z produkcji, który przybliży nam niezrównoważony charakter naszego głównego wroga.

Po pokazaniu powyższego wideo twórcy poinformowali, że to nie wszystko. Zaprezentowano pierwszą zawartość z season passa, który zapewni nam dostęp do nowych fragmentów gry. Jak widać poniżej w rozszerzeniu do Far Cry 6 powrócą znani antagoniści z poprzednich części. Nie zabraknie ulubieńca fanów trzeciej odsłony serii – Vaasa. Co ciekawe, to właśnie we wspomniane czarne charaktery wcielimy się, a rozgrywka będzie miała niezwykle schizofreniczny klimat.

Szczerze mówiąc, po obejrzeniu powyższych materiałów nie mogę się już doczekać omawianej w newsie produkcji. Ubisoft zdecydowanie wie, jak ją promować. Cóż, fundusze już odłożone, a na półce czeka specjalne miejsce na nową grę. Też czekacie? Co sądzicie o tym niecodziennym powrocie bohaterów?