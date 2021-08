Darmowe granie w Far Cry 5. Szykuj się i pobieraj już teraz

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wkrótce rusza darmowy weekend z Far Cry 5. Ubisoft potwierdza godziny startu, a gracze już teraz mogą pobrać grę na każdej platformie.

Niedawno informowaliśmy, że piąta odsłona Far Cry doczeka się darmowego weekendu. Ubisoft oficjalnie potwierdziło, że takowy się odbędzie i to na wszystkich możliwych platformach. Jeśli zamierzacie zagrać, możecie już pobierać grę.

Okres bezpłatnego grania obejmie nie tylko jednoosobową kampanię, ale również tryb kooperacji. Dodatkowo nie pojawią się żadne ograniczenia w kwestii dostępności zawartości. Dostaniecie w swoje ręce pełny produkt, który będzie dostępny w Waszej bibliotece przez ograniczony czas.

Grę uruchomimy za darmo od 5 sierpnia. Oto godziny startu darmowego weekendu na każdej z platform:

PC (Ubisoft Store) – 15:00

PC (Epic Games Store) – 19:00

PlayStation 4 i PlayStation 5 – 9:01

Xbox One i Xbox Series X oraz S – 9:01

Google Stadia – 7:00

Darmowy weekend potrwa do 9 sierpnia.

Dodatkowo tytuł doczeka się sporych przecen, więc jeśli spodoba Wam się to, co ogracie w trakcie darmowego weekendu, kupicie grę w przyzwoitej cenie. Miejcie też na uwadze, że ceny Far Cry 5 mogą się różnić zależnie od platformy, na której zechcecie je kupić.