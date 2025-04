Ubisoft ocenzurował Far Cry 4 po 11 latach od premiery. Wydano oświadczenie

Niedawno gracze Far Cry 4 na Steamie zauważyli nieoczekiwane zmiany w grze. Postać żeńska, wcześniej przedstawiana topless, nagle pojawiła się w dodatkowym ubraniu, a protagonista Ajay Ghale został wyposażony w przepaskę biodrową w scenach, gdzie wcześniej jej brakowało. Te modyfikacje wywołały spekulacje wśród społeczności graczy na temat możliwej cenzury.​

Początkowo fani obawiali się, że zmiany są wynikiem polityki cenzury związanej z inwestycjami Tencent w Ubisoft. Jednak Patricia Brochu-Gagné, deweloperka społecznościowa Ubisoftu, wyjaśniła, że doszło do błędu. Aktualizacja przypadkowo wprowadziła zasoby z japońskiej wersji gry, która zawierała regionalne ograniczenia dotyczące nagości. Ubisoft szybko naprawił problem, przywracając oryginalne treści w globalnej wersji gry.​

Zespół naprawił już ten problem nadpisując aktualizację właściwymi danymi w międzynarodowym wydaniu gry na Steamie. Jeśli dalej dostrzegacie w grze coś nie na miejscu, to zalecamy zrestartować Steam i poczekać na aktualizację. Nie martwcie się, nie mamy żadnych planów aby kiedykolwiek cenzurować gry z serii Far Cry. To była po prostu pomyłka z naszej strony, związana z wydaniem przygotowanym dla konkretnego rynku, a teraz została naprawiona.

– czytamy w oświadczeniu