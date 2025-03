Multiplayerowe Far Cry do kosza. Ubisoft zaczyna od nowa

Projekt o roboczej nazwie Maverick miał zaoferować mechaniki znane z dużych odsłon serii Far Cry, ale w wydaniu multiplayer, z nastawieniem na rozgrywkę w stylu extraction shooterów. Gracze, wedle wcześniejszych przecieków, mieliby trafić na Alaskę, gdzie musieliby zbierać wyposażenie i radzić sobie z nieprzyjaznymi warunkami oraz wrogami sterowanymi przez AI i prawdziwymi graczami. Samodzielnie powstający obok pełnoprawnego Far Cry 7 tytuł został jednak zrestartowany.

Far Cry ma problemy

Takie wieści przynosi Tom Henderson na łamach Insider-Gaming. Wedle informacji od jego źródeł w Ubisoft, korporacja postanowiła wyrzucić grę do kosza, a następnie zacząć produkcję od nowa. Nie jest wiadome, skąd taka decyzja, ale zapewne ma to związek z planami wydawniczymi firmy, która w obliczu problemów inaczej ewaluuje swoje premiery.

Jest to zgodne z kilkoma źródłami zaznajomionymi z rozwojem projektu, które powiedziały, że „było to wiadome” przez kilka miesięcy. Mówi się, że ostatecznym gwoździem do trumny było to, że dedykowany zespół techniczny o nazwie Talisker (również stara nazwa Far Cry 7, zanim przekształcił się w dwa oddzielne projekty), przeniósł się z Maverick, aby w pełni poświęcić się Blackbird pod koniec grudnia, aby zapewnić, że projekt pozostanie na dobrej drodze. – informuje Henderson

Na razie nie wiemy, jak przełoży się to na formułę rozgrywki. Istnieje spora szansa, że nie będzie to już extraction shooter. Odpowiedzialne za rozwój gry Ubisoft Montreal wróci do szkicowania pomysłu wraz z Ubisoft Sherbrooke i potencjalnie kilkoma innymi zespołami. Co ciekawe, pełnoprawne Far Cry 7 ma się rzekomo dobrze. „Projekt rozpoczął już testy gry, a kilka źródeł poinformowało Insider Gaming, że gra jest świetna i zmienia tradycyjną formułę Far Cry na wiele sposobów, od ogólnej rozgrywki po mechanikę ruchu” – wyjaśnia insider. Premiera w 2026 jest podobno możliwa.

Źródło: Insider-Gaming