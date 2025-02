Nowe szczegóły o Far Cry 7 wyciekają. Tytuł może być podobny do jednej z lepszych odsłon serii

Far Cry 7 brzmi jak nieco zmienione podejście do klimatu rodem z Far Cry 5, co akurat rodzi spore nadzieje. Wyciekły nowe szczegóły na temat fabuły.

Ktoś czeka na Far Cry 7? Przyznam szczerze, że ja jak najbardziej, choć z „szóstką” było mi wybitnie nie po drodze. Mimo wszystko nadal uważam, że poprzednie odsłony serii były naprawdę świetne, w szczególności wyróżniająca się od wszystkich innych „piątka”. Klimat, fabuła, wiele nowych elementów i pomysłów – to wszystko sprawiało tam kolosalne wrażenie. I nie bez powodu piszę tu właśnie o tej odsłonie.

Far Cry 7 w Nowej Anglii

Jeden z internautów na Reddice powrócił z kolejnymi przeciekami na temat fabuły Far Cry 7. To, że nowa gra powstaje, jest pewne. Szczegółów oficjalnych nie mamy żadnych, ale w sieci regularnie pojawiały się ogłoszenia castingowe. To właśnie z nich można dowiedzieć się całkiem sporo rzeczy na temat scenariusza.

Fabuła kręci się wokół zamożnej rodziny Bennetów: Layli, Daxa, Brie, Christiana, Henry’ego i Kristy. Członkowie rodziny angażują się w walkę o władzę podobną do tej z serialu Sukcesja. Jednym ze złoczyńców jest Ian Duncan, opisywany jako „teoretyk spiskowy z armią wyznawców” i „zazdrosny o bogatą elitę i władzę, którą sprawują”. Obok tych postaci pojawiają się dwie inne, które wydają się być drugorzędne: John Mackay i lekarka o imieniu Safna Kazan. Innym szczegółem jest to, że Nowa Anglia jest kilkakrotnie wspominana w opisach, co sugeruje, że może to być miejsce akcji. – informuje internauta

Nie ukrywajcie – też macie skojarzenia z Far Cry 5, choć w nieco nowocześniejszym wydaniu, z akcją najpewniej osadzoną w innym rejonie Stanów Zjednoczonych. Nowa Anglia to zresztą przepiękna kraina, absolutnie kusząca klimatem, więc jak na razie jestem dobrej myśli.

Pamiętajcie, że to nadal tylko i wyłącznie przecieki. Podobne do tych, które jakiś czas temu opisywały zmiany w rozgrywce (jak choćby wprowadzenie kamery trzecioosobowej). Nie bierzecie ich więc za nic pewnego.

Źródło: Reddit