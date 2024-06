Remake Fallout 2 to pełnoprawne RPG z otwartym światem. Gra może trafić na Steam

Jeśli jesteście fanami Fallouta (niekoniecznie z powodu bijącego rekordy popularności serialu), zapewne zdajecie sobie sprawę z istnienia niejakiego projektu Arryo. To fanowskie przeniesienie drugiej części serii na silnik “czwórki”, oferujące mnóstwo zmian i ulepszeń.

Fallout 2 Remake na Steam?

Gra, co ciekawe, opiera się na jak najbardziej współczesnych rozwiązaniach. Zespół ponad 100 moderów w pocie czoła stara się przenieść fabułę i mechaniki z Fallouta 2 na silnik Fallouta 4, dorzucając do gry pełen, otwarty świat. Zadaniem twórców jest wierne odtworzenie kultowej produkcji, ale dostosowanie jej też do współczesnych odbiorców. Oznacza to m.in. kamerę FPP, umożliwienie eksploracji otwartego świata z wycinkiem San Francisco, czy fundamentalne zmiany choćby w mechanice przypadkowych potyczek.

Twórcy skorzystali również z niektórych assetów i pomysłów z New Vegas (rozszerzenie lore’u Republiki Nowej Kalifornii), starają się przywrócić oryginalnego PipBoy’a oraz dorzucić Power Armor z “czwórki”. Wszystko to zapowiada naprawdę zaskakująco solidną pozycję, a sam zastanawiam się, czy Bethesda albo Microsoft nie obrażą się za taki projekt społeczności.

Mimo wszystko moderzy są dobrej myśli, bo mają w planach wydanie gry także na Steam. Tak przynajmniej uważa Damion Daponte, główny lider zespołu w rozmowie z The Gamer.

To po prostu platforma, którą ma każdy. Jest łatwiej dostępna, łatwiejsza w aktualizacji, łatwiejsza w instalacji – jest bardziej wydajna. Musielibyśmy wymyślić wszystkie szczegóły, aby mieć Fallout 2 i Fallout 4 oraz wszystkie DLC, aby upewnić się, że nie ma żadnych kwestii prawnych. Ale wciąż się temu przyglądamy. – stwierdził Daponte

Na razie nie znamy możliwej daty premiery projektu społeczności. Liczmy na to, że wszystko się uda, bo Fallout 2 Remake od fanów zapowiada się naprawdę nieźle.

