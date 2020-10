Europa Universalis IV i Fallout 76 z darmowym tygodniem na Steamie

Jeśli nie macie planów na nadchodzący weekend, to twórcy gier mają dla was ciekawą propozycję. W najbliższych dniach wypróbujemy na Steamie Europę Universalis IV i Fallouta 76.

Na zagranie w strategię bez żadnych opłat mamy czas do 26 października, a na przetestowanie wieloosobowego survivalu – o jeden dzień więcej. Jeśli któryś z tych tytułów spodoba się nam i zechcemy go zakupić, w najbliższych dniach możemy to zrobić po niższej cenie – na platformie Valve trwają teraz promocje na te gry.

Europa Universalis IV to wydana w 2013 czwarta część słynnego cyklu grand strategy, w którym obejmujemy władzę nad europejskim państwem i rozwijamy je do poziomu światowego mocarstwa. Produkcję wypróbujemy pod tym linkiem; przez najbliższe kilka dni kupimy ją też z 75-procentowym rabatem (za 35,74 zł).

Fallout 76 to ukierunkowany na rozgrywkę wieloosobową spin-off serii postapokaliptycznych RPG-ów. Tytuł pobierzecie bezpłatnie tutaj; kosztuje on obecnie 67,96 zł.

Przy okazji warto też przypomnieć o ofercie dotyczącej drugiej części kultowej „wielkiej strategii” – Europę Universalis II możemy zassać bezpłatnie na GOG.com i zatrzymać na zawsze. Należy to zrobić do 24 października – później gra wróci do swojej starej ceny. O szczegółach przeczytacie tutaj.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.