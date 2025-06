Więcej prezentów w Epic Games Store. Druga gra za darmo i bonusowy pakiet

Two Point Hospital to nie koniec! Druga, mobilna gra za darmo i bonusowy pakiet są dostępne do odebrania w Epic Games Store.

Wczoraj informowaliśmy Was o grze, którą udostępniono całkowicie za darmo w internetowym sklepie Epic Games Store. Jest nią Two Point Hospital, czyli strategia ekonomiczna, w której wcielamy się w zarządcę tytułowego szpitala, aby zaprojektować, zbudować i następnie skutecznie go prowadzić. Nie jest to jednak jedyny prezent, jaki możecie aktualnie zgarnąć we wspomnianym sklepie. Równocześnie zdecydowano się bowiem rozdać produkcję mobilną oraz bonusowy pakiet do mobilnego DC Heroes United.

Jeszcze jedna gra za darmo w Epic Games Store i nie tylko

Przez najbliższy tydzień użytkownicy urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS mogą odbierać za darmo w mobilnym sklepie Epic Games Store shapez. To minimalistyczna gra logiczno-strategiczna z elementami automatyzacji, inspirowana takimi tytułami jak chociażby Factorio. Zadaniem gracza jest tworzenie coraz bardziej złożonych kształtów na nieskończonej mapie, budując sieć fabryk, które z czasem rozwija i optymalizuje. Produkcja oferuje relaksujące tempo, bez przeciwników czy limitów czasowych.

Jeśli chodzi o drugi prezent, jest nim pakiet Super Power Batman Bundle do mobilnej gry DC Heroes United. Wszyscy gracze, którzy pobiorą tytuł i zalogują się do niego przed 19 czerwca (17:00), otrzymają ten pakiet. Zawiera on m.in. skórkę Troika Batman dostępną wyłącznie dla użytkowników Epic Games Store Mobile, milion kredytów, 5 kluczy do odblokowania przedmiotów, czy też 50 żetonów awansu.

Źródło: Epic Games Store