Wyciekły nowe darmówki od Epic Games. Mroczna przygoda i ciekawa bijatyka

Do sieci wyciekły informacje o kolejnych darmowych grach w Epic Games Store. Gracze już w przyszłym tygodniu zgarną dwie ciekawe produkcje.

Już dziś użytkownicy launchera Epic Games odbiorą dwie bardzo dobre produkcje. Jeszcze przed udostępnieniem darmówek, do sieci wyciekły tytuły gier, które zgarniemy w przyszłym tygodniu.

Jak podaje jeden z użytkowników serwisu MyDealz, od 5 sierpnia odbierzemy A Plague Tale: Innocence oraz Speed Brawl. Autor przecieku udostępniał wcześniej informacje o rozdawanych grach na długo przed ich ujawnieniem. Możemy więc śmiało stwierdzić, że to bardzo prawdopodobne wieści. Przekonamy się o tym już dziś po godzinie 17:00, kiedy to Epic Games Store oficjalnie ujawni kolejne darmówki.

A Plague Tale to dość znana produkcja. Gra trafiła też niedawno do PS Plus i najwyraźniej twórcy chcą dotrzeć do większej liczny odbiorców. Nic dziwnego, bowiem na tegorocznym E3 zapowiedziano sequel tej produkcji. Jeśli jeszcze nie graliście, a lubicie takie tytuły, zdecydowanie warto się zapoznać.

Speed Brawl to dynamiczna gra typu beat’em up. Gracze chwalą ten tytuł za wartką akcję, przyjemną dla oka oprawę i bardzo satysfakcjonujący system walki. Dodatkowo warto wyróżnić możliwość przejścia całej kampanii w kooperacji. Jeśli szukacie czegoś do gry ze znajomymi, być może ten twór Was zainteresuje.