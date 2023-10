Przerażająca gra AAA za darmo? Epic Games Store może nas halloweenowo zaskoczyć

Możliwe, że Epic Games Store poczęstuje nas wkrótce strasznym i mrocznym smakołykiem. W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby sklep szykował dla wszystkich The Evil Within za darmo.

Zbliżamy się do Halloween i wygląda na to, że Epic Games Store wziął to pod uwagę przygotowując kolejną grę za darmo. Kilka serwisów w sieci donosi, m.in. dealabs, że za tydzień będziemy mogli pobrać kapitalny survival horror, wyprodukowany przez Shinji Mikamiego, twórcę kultowej serii Resident Evil oraz studio Tango Gameworks. Mowa o The Evil Within z 2014 roku.

Epic Games Store – kolejna gra za darmo może być strasznie dobra

Na początek zaznaczę, że nie jest to informacja oficjalna. Zatem traktujcie ją z pewnym dystansem. Jeśli jednak wieści się sprawdzą, pewnie będziecie zadowoleni. The Evil Within to w końcu bardzo porządna produkcja, z kapitalnym klimatem grozy. Średnia z ponad 2,5 tys. opinii użytkowników na Metacritic wynosi 8.2/10.

Zgodnie z pogłoskami, The Evil Within dostaniemy w Epic Games Store za darmo od 17 października, godz. 17:01 czasu polskiego. Tytuł będziemy mogli dodawać do biblioteki przez kolejny tydzień, do 26 października.

The Evil Within był reklamowany przed swoją premierą w 2014 roku jako powrót do korzeni gatunku survival horror. Gracze wcielają się tutaj w detektywa Sebastiana Castellanosa. W trakcie badania miejsca przerażającej, masowej zbrodni, on i jego partnerzy stają oko w oko z tajemniczą i potężną siłą. Towarzysze Sebastiana zostają wymordowani, a on traci przytomność i budzi się w innej, niezrównoważonej i paskudnie brutalnej rzeczywistości. Chyba nie muszę dodawać, co go tam czeka…