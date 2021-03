Epic Games poszło na zakupy i przejęło twórców Fall Guys. Wbrew pozorom, to ważna inwestycja

Epic Games oficjalnie wykupiło Mediatonic. Twórcy popularnego Fall Guys od teraz działają pod banderą słynnego giganta branży gier wideo.

Epic stale notuje ogromne przychody. Autorska platforma firmy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyszła pora na kolejne inwestycje. Wydawca zapewne zaskoczy nas paroma sporymi ogłoszeniami w niedalekiej przyszłości.

Tymczasem firma ma dobre wieści dla swoich fanów. Od teraz pod sztandarem Epic zadziała bardzo utalentowany zespół deweloperów.

Epic Games przejmuje twórców Fall Guys

Studio Mediatonic zmienia wydawcę z Devolver Digital na Epic. Słynna korporacja przejęła deweloperów. Zaznaczają oni jednak, że wydarzenie nie wpłynie na ich hit w żaden negatywny sposób. To dobra wiadomość dla fanów Fall Guys.

W Tonic Games Group często powtarzamy, że „każdy zasługuje na grę, która sprawia wrażenie, jakby była stworzona dla niego”. W przypadku Epic czujemy, że znaleźliśmy dom, który został stworzony dla nas. Dzielą oni naszą misję tworzenia i wspierania gier, które mają pozytywny wpływ (na graczy – przyp. red. ), wzmacniają innych i wytrzymują próbę czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z połączenia sił z ich zespołem. Odkąd Fall Guys pojawiło się w sierpniu, włożyliśmy w grę wszystko, co mieliśmy, a zespół tworzący grę rozrósł się z 35 do ponad 150 osób. Połączenie sił z Epic przyspieszy nasze plany ulepszenia gry i udostępnienia Fall Guys jak największej liczbie graczy, jednocześnie nadal wspierając społeczność. – czytamy w ogłoszeniu Mediatonic

Przy okazji na stronie studia pojawił się krótki zestaw pytań i odpowiedzi. Co ciekawe, jedno z nich wspomina o ewentualnym przejściu Fall Guys na model free-to-play. Deweloperzy twierdzą, że na ten moment nie mają nic do ogłoszenia. Sposób napisania odpowiedzi wskazuje, że coś może być na rzeczy i szczerze mówiąc nie zdziwiłby mnie taki obrót spraw.

O ile Fall Guys sprzedało się świetnie i trzymało przy sobie wielu graczy, tak teraz jest już tylko cieniem swojej niedawnej popularności. Serwery co prawda nie świecą pustkami, ale nie jest to aktualnie bardzo popularna produkcja.

To dobra inwestycja dla Epic Games

Nie umniejsza to jednak zespołowi Mediatonic. To twórcy, których charakteryzuje ogromna pasja do swoich produkcji. Dodatkowo potrafią zgrabnie podążać za trendami, co również z pewnością zachęciło Epic do zakupu.

Samo Fall Guys ma w sobie zresztą mały pierwiastek Fortnite’a. To kolorowa, na wskroś pozytywna gra, która cieszy oko i oferuje prostą do nauki, ale trudną do pełnego opanowania mechanikę. Epic wie, że ten zakup prędzej czy później się opłaci.

Mediatonic to studio z gigantycznym potencjałem, który znacznie się zwiększy dzięki finansowaniu Epic Games. Jestem pewny, że z tej kooperacji wyniknie coś dobrego i mam nadzieję, że twórcy Fall Guys bardzo miło nas zaskoczą swoimi następnymi produkcjami.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.