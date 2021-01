Epic Games chwali się wynikami za 2020 rok. Padło kilka rekordów

Epic Games podzieliło się bardzo ciekawymi statystykami z ubiegłego roku. Firma pobiła kilka własnych rekordów, w tym aktywnych użytkowników.

Ostatnie 12 miesięcy zagwarantowało branży gamingowej spory wzrost zainteresowania. Gracze mieli więcej czasu na spędzanie dodatkowych godzin w wirtualnym świecie i wydawali więcej pieniędzy na gry oraz sprzęt niezbędny do rozrywki.

Również Epic Games może pochwalić się paroma świetnymi wynikami z ostatnich kilkunastu miesięcy. Firma opublikowała podsumowanie, w którym uwzględniono najważniejsze statystyki.

Liczba użytkowników wzrosła do ponad 160 milionów, z czego aż 50 milionów aktywnie funkcjonowało na platformie w grudniu. Nie wiemy jak ma się to do poprzednich lat, ale wynik jest i tak całkiem imponujący. Przyczyniły się do tego bez wątpienia liczne rozdawnictwa, z których słynie Epic.

W ciągu roku gracze mogli odebrać aż 103 gry, których łączna wartość wyniosła ponad 2400 dolarów. W tym czasie gracze odebrali więcej niż 749 milionów darmówek.

Jeden z zestawów danych może szczególnie dziwić. Choć użytkownicy chętnie logowali się na Epicu, to kupili gry za łącznie tylko 265 milionów dolarów. Nieco lepiej prezentują się numerki w kwestii ogólnych wydatków (na przykład mikrotransakcji w Fortnite), bo łącznie z nimi wydano aż 700 milionów dolarów.

Pełne zestawienie zeszłorocznych statystyk Epica znajdziecie w tym miejscu. Jest tego całkiem sporo, ale dane są naprawdę interesujące.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.