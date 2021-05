Gra AAA za darmo w Epic Games Store! Czyżby za tydzień kolejny, wielki tytuł?

W Epic Games Store każdy od dzisiaj może otrzymać za darmo NBA 2K21. Wielu graczy z Polski ten tytuł rozczaruje, ponieważ seria gier o koszykarzach nie jest w naszym kraju zbytnio popularna. Na szczęście zapowiada się, że za tydzień otrzymamy kolejną, sporą produkcję.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o spekulacjach na temat dzisiejszej darmowej gry, którą możemy już odebrać w Epic Games Store. Niestety, choć mówiło się o tytule ze sporym budżetem, tym razem rodzimi gracze będą mogli obejść się smakiem. Jako prezent od wujka Epica przez najbliższe dni otrzymamy NBA 2K21. Bez wątpienia Polacy bardziej ucieszyliby się z FIFA 21 lub innej gry związanej z piłką nożną. Mimo to, warto dać szansę cyklowi o meczach koszykówki, ponieważ jest to niezwykle dobra gra, którą szczególnie doceniono poza granicami naszego kraju.

Sporym zaskoczeniem może być jednak fakt, że za tydzień ponownie otrzymamy „darmówkę”, która do tego czasu pozostanie sekretem. Poprzednio każdorazowo w takich sytuacjach były to produkcje AAA, dlatego i tym razem powinniśmy się tego spodziewać. Szczerze mówiąc, ucieszyłbym się np. z niedawnej, odświeżonej edycji Saints Row: The Third, który swoją drogą jest właśnie na promocji u największego konkurenta Steama. No cóż, za równo tydzień dowiemy się, czy mogłem mieć rację. Jakie są Wasze oczekiwania? Pochwalcie się w komentarzach.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.