Nowe wieści o Elex II. Czas gry, ulepszona walka i wybory – brzmi nieźle

Piranha Bytes podzieliło się świeżymi informacjami o Elex II. Kontynuacja docenionej przez graczy produkcji wprowadzi sporo nowości do marki.

Zapowiedź kontynuacji Elex była bardzo miłą niespodzianką. Choć według mnie gra na razie nie zapowiada się zachwycająco, fani Piranha Bytes mają na co czekać.

Deweloperzy opowiedzieli o grze, zmianach i nowościach. Na pierwszy ogień poszła wzmianka o skali wyborów graczy.

Dodatkowo twórcy postanowili wziąć na warsztat model walki. Ten nigdy nie był mocną stroną gier Piranha Bytes, ale Elex II ma zaoferować sporo usprawnień na tym polu.

Włożyliśmy wiele wysiłku w nowy system walki. Aby był on bardziej dynamiczny i reagował bezpośrednio na działania graczy. Jest on teraz znacznie bardziej responsywny niż w Elex. Przeszliśmy przez kilka iteracji, wykonaliśmy wiele testów, aby doprowadzić go do następnego poziomu.