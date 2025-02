6 gier z PSX-a, które dziś mają godnych następców

Pierwsze PlayStation było dla mnie najważniejszym sprzętem gamingowym. To tutaj powstały serie gier, które uwielbiam do dziś i tym bardziej cieszę się, że są one kontynuowane. Czy to w postaci remake’ów, czy całkiem nowych odsłon. Przyznam też, że nie jestem z tych, którzy narzekają na modę na remaki i remastery, oczywiście o ile nie są tworzone kosztem nowych innowacyjnych produkcji lub marek. Niemniej jednak, przy dobrze znanych melodiach czas płynie mi trochę jak za dzieciaka, dlatego postanowiłem podzielić się z Wami moimi ulubionymi tytułami. Są tutaj remaki jak i kontynuacji znanych marek.

Crash Bandicoot

Tony Hawk Pro Skater

Gran Turismo

Tekken 3

Final Fantasy VII

Resident Evil 2

Te 6 gier, to moje ulubione tytuły z pierwszego PlayStation, które obecnie zamieniłem na:

Crash Bandicoot 4

Premiera na PS5: 12 marca 2021



Oryginalna trylogia Crash Bandicoot zadebiutowała na PlayStation w latach 90. i to był dla mnie przełom. Od zawsze lubiłem platformówki, ale ta wciągnęła mnie do reszty. W 2020 roku ukazała się najnowsza część zatytułowana Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Czwórka to nie tylko kolejne poziomy i światy, ale także świetne nowe mechaniki jak chociażby manipulacja czasem. Grafika podciągnięta jest do współczesnych realiów i nawet po pięciu latach od premiery, nadal zachwyca. Dla osób ze starszego pokolenia może przeszkadzać nieco za wysoki poziom trudności, zwłaszcza pod sam koniec gry. Ci co przeszli, wiedzą o co chodzi i pewnie jednocześnie zdają sobie sprawę, że refleks już nie ten co kiedyś…

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Premiera na PS5: 26 marca 2021



Pierwsze dwie części serii Tony Hawk’s Pro Skater zostały odświeżone w 2020 roku jako Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 i rok później trafiły na PS5. Do dziś ścieżka dźwiękowa z tej gry to dla mnie absolutny sztos. Nowa wersja nie tylko pozwala posłuchać oryginalnego soundtracku, ale też zapoznać się z nowszymi kawałkami w rytmie punk rocka itp. Oprócz ulepszonej grafiki (różnica jest kolosalna pomiędzy oryginałem a remakiem!), na plus trzeba zaliczyć poprawione sterowanie i płynniejszą rozgrywkę. To naprawdę godny remake, których chce się więcej. Tak, patrzę na Ciebie SSX.

Gran Turismo 7

Premiera na PS5: 4 marca 2022

Ileż to ja się nie nadenerwowałem robiąc licencje w pierwszym Gran Turismo. Na szczęście siódemka jest bardziej łaskawa w tym zakresie i pozwala się konkretnie pobawić w trybie kariery, przy dość minimalnym zaliczeniu zadań tego rodzaju. Co pozostało w Gran Turismo 7 w porównaniu do GT? Na pewno ten sam feeling prowadzenia pojazdu. Mnóstwo aut na licencji (teraz ponad 420), dobrze znane tory plus wiele nowych oraz co jest dość klimatyczne, te same dźwięki odliczania świateł przy starcie i dbałość o szczegóły jeśli chodzi auta. Z współczesnych elementów dorzucono VR, który naprawdę robi robotę. Polecam z całego gamingowego serca, bo kto się dobrze bawił w Gran Turismo kiedyś, dzisiaj będzie mieć niemniej frajdy.

Tekken 8

Premiera na PS5: 26 stycznia 2024

Tekken 3 z 1997 roku doczekał się wielu kontynuacji, z których najnowsza to Tekken 8. I wiecie co? Dla mnie to obecnie najlepsza bijatyka na konsolach obecnej generacji. Wiem, że nie wszystkim osobom przypadają do gustu nowości w stylu sytemu Heat, ale ogólnie dynamika, czucie każdego ciosu, to absolutnie najwyższa półka. Do tego świetnie zrealizowany tryb kampanii, który w porównaniu do poprzednich odsłon, wznosi tę serię na nowy poziom. Żałuję tylko, że gra cierpi na współczesne bolączki typu „dokup DLC lub season pass jeśli chcesz poznać wszystkie postacie”, no ale tego już nie przeskoczymy. Za brak Eddiego Gordo należy się Bandai Namco cios w nos.

Final Fantasy VII Remake

Premiera na PS5: 10 czerwca 2021

Gdyby nie rewelacyjne oceny w prasie growej, pewnie nigdy bym się nie przełamał do Final Fantasy VII na PSX-ie. To nie była gra z mojej bajki – za dzieciaka preferowałem wcześniej wymienionego Tekkena, Crasha, Gran Turismo czy tytuły pokroju ISS. Nie przychodziło mi bowiem do głowy, że produkcja może się rozkręcić dopiero po 20-30 godzinach. Niestety trochę podobnie jest z remakiem wydanym kilka lat temu, ale… Przy okazji, mechanicznie to całkiem nowa gra (zmiana z systemu turowego na dynamiczny), tak samo zresztą pod kątem graficznym. Mam wrażenie, że twórcy pozmieniali tak wiele, że oprócz głównych postaci i scenerii, remake z oryginałem łączą włosy Clouda i trochę inny elementów. Ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu mogłem po latach znowu wsiąknąć w dobrze mi znaną historię (chociaż nieco powiedzmy rozszerzoną).

Resident Evil 2 Remake

Premiera na PS5: 14 czerwca 2022

Kto nie grał w Resident Evil 2 na raty, niech pierwszy rzuci padem. Fakt, dzisiaj grafika z pierwowzoru wydanego w 1998 roku może bardziej śmieszyć niż przerażać, to jednak jest to idealny materiał na remake. Który jak wiecie powstał i chwała za to Capcomowi. Wersja z 2022 roku wydana na PS5 to w zasadzie inna para adidasów w porównaniu do tej z PSX-a. Grafika na całkiem nowym poziomie, ulepszone mechaniki, w końcu sterowanie które nie irytuje, dynamiczna kamera, nowe elementy fabularne i lokacje. Jednocześnie pozostał stary dobry klimat residentów wraz z oldschoolowym craftingiem, zapisem stanu gry przy użyciu maszyny do pisania i kilkoma innymi smaczkami. Po prawie ćwierć wieku od premiery oryginału, znów bawiłem i bałem się jak dziecko.

A jakie są Wasze ulubione gry z dawnych lat, w które obecnie gracie w nowej wersji? A może są takie tytuły, które chcielibyście, aby pojawiły się ich kontunuacje?