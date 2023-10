Tragedia. Egzorcysta: Wyznawca horrorową szmirą 2023 roku

Do kin właśnie wszedł Egzorcysta: Wyznawca, ale mało kto chce na niego iść. Ba, nawet krytycy do tego nie zachęcają, wystawiając filmowi niskie oceny.

W amerykańskich i polskich kinach grana jest nowa część kultowego i ponadczasowego horroru Egzorcysta, ale nie warto się nią przejmować. Tak przynajmniej wynika z ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Widzowie posłuchali, bo do kin na niego nie chodzą. Obraz na otwarcie zarobił 27,2 mln dolarów, ale miało być 30 mln minimum. Mimo wszystko jest to faktycznie najlepsze otwarcie w historii cyklu.

Blumhouse wydało 400 milionów dolarów, aby zdobyć prawa do marki „Egzorcysta” (nie, nie tej!). Domyślnie nową trylogię ma nagrać David Gordon Green, któremu zawdzięczamy reinkarnację Halloween. O ile w przypadku cyklu Carpentera pierwsza część się naprawdę udała (potem było gorzej), o tyle w kwestii Egzorcysty nie jest już tak różowo.

Film zarobił więc mało, ale nie tylko to jest jego problemem. To po prostu nijaki, mało przerażający obraz z kiepskim scenariuszem i bazowaniem na nostalgii, która każdemu się dziś przejadła. Tak wynika z ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Egzorcysta: Wyznawca obecnie ma jedynie 22% pozytywnych not od krytyków i 59% pozytywnych głosów widzów. Nie jest więc dobrze.

Dwa pierwsze filmy z cyklu przekonały do siebie większą liczbę widzów, którzy chętniej na film kupowali bilety. Mowa też o horrorze, który po dziś dzień uznawany jest za jeden z najlepszych w historii. Nic więc dziwnego, że katastrofa rebootu cyklu jest aż tak dotkliwa.