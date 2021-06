EA ofiarą ataku hakerów. Wykradziono między innymi pliki FIFA 21 i silnika Battlefield

EA potwierdziło, ze hakerzy wykradli istotne pliki z serwerów firmy. Wydawca zaznacza też, że nie powinno to mieć wpływu na gry.

Hakerzy ostatnio mocno się rozochocili. Po włamaniu do CD Projektu i Capcom, przyszła pora na kolejnego giganta branży. Electronic Arts potwierdza, że hakerzy złamali zabezpieczenia sieci wydawcy. Jak donosi serwis VICE, przestępcy mieli wykraść kod źródłowy FIFA 21 i silnika Frostbite. Na tym drugim działają chociażby gry z serii Battlefield.

Póki co mówi się, że do sieci wyciekło około 780 GB danych. Hakerzy planują je sprzedać. Mimo to, EA zaznacza, że wyciek nie wpłynie na żadną z gier firmy i trwa śledztwo w sprawie włamania. Dane graczy miały pozostać nienaruszone, więc nie mamy się raczej o co martwić.

Badamy niedawny przypadek włamania do naszej sieci, w którym skradziono ograniczoną ilość kodu źródłowego gry i powiązanych narzędzi. Nie uzyskano dostępu do żadnych danych graczy i nie mamy żadnych powodów, by sądzić, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla ich prywatności. Po tym incydencie wprowadziliśmy już poprawki bezpieczeństwa i nie spodziewamy się, aby miało to jakikolwiek wpływ na nasze gry lub naszą działalność. Aktywnie współpracujemy z funkcjonariuszami organów ścigania i innymi ekspertami w ramach prowadzonego śledztwa. – komentuje Electronic Arts dla VICE

Jeśli więc atak będzie miał jakieś skutki, raczej będą one nieodczuwalne dla graczy. Pozostaje nam czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Nie spodziewałbym się jednak niczego nadzwyczajnego.