Co z Dying Light na PS5 i Xbox Series? Techland widzi prośby graczy

Techland odniósł się do kwestii ewentualnego wydania next-genowej aktualizacji Dying Light. Polskie studio na ten moment skupia się na innych projektach.

Premiera DL2 zbliża się małymi kroczkami, choć nie jest już bardzo odległa. Techland promuje nadchodzący tytuł, ale w poprzednią grę studia wciąż angażuje się wiele osób. Nadeszła nowa generacja konsol i choć niektórzy chętnie wróciliby do wypełnionego Zarażonymi świata, skutecznie odrzucają ich ograniczenia poprzedniej generacji konsol.

Jeden z deweloperów Techlandu został zapytany, czy istnieje szansa na wydanie next-genowej aktualizacji do gry. Piotr Pawlaczyk twierdzi, że póki co studio skupia się na innych projektach, w tym właśnie na DL2. Zespół widzi jednak liczne prośby graczy.

W tej chwili skupiamy się na premierze Dying Light 2 Stay Human i innych projektach. Nie mamy więc nic do powiedzenia w tym momencie, ale słyszymy naszych fanów i wiemy, że czekają na tego typu informacje. – powiedział Lead Level Designer Techlandu, Piotr Pawlaczyk, w rozmowie z MP1ST

Wypowiedź Piotra Pawlaczyka jest swoistą sugestią, że na razie nie ma na co liczyć, ale w przyszłości być może doczekamy się stosownej łatki. Jeśli chcecie wrócić do Dying Light na konsolach już teraz, musicie liczyć się z ograniczoną liczbą klatek i standardową rozdzielczością wyświetlanego obrazu. Szkoda, ale może w przyszłości się to zmieni.