Dying Light 2 na świeżej rozgrywce. Zobaczcie świat gry i nowe zombie

Dying Light 2 doczekało się kolejnego, sporego pokazu. Techland podzielił się ze swoimi fanami długo oczekiwanymi materiałami z gry.

Konferencja Techlandu przyniosła nam sporo ciekawych wiadomości. Polskie studio podzieliło się nowymi informacjami o DL2 i poznaliśmy sporo nowych konkretów dotyczących wyczekiwanej kontynuacji hitu z 2015 roku. Przy okazji oficjalnie zapowiedziano wyciekłe jakiś czas temu Dying Light Platinum Edition, które zawiera sobie podstawową grę wraz ze wszystkimi dodatkami i DLC, jakie kiedykolwiek do niej wydano.

Co więcej, deweloperzy podzielili się też nowym, świeżutkim zwiastunem. Widać, że Dying Light 2 przeszło długą drogę i świat gry ewoluował. Zdaje się, że tytuł wygląda lepiej względem poprzednich pokazów, co jak najbardziej cieszy i napawa optymizmem. Mimo to, nadal jest to stary, dobry Dying Light, ale w znacznie bardziej rozwiniętej formie.

Na trailerze wypełnionym nowymi fragmentami rozgrywki widzimy kilka lokacji, nowych przeciwników i parę scen akcji. Jeśli chodzi o zombie, te mają być bardziej agresywne i będzie ich też więcej. Dodatkowo twórcy ponownie podkreślili, jak duże konsekwencje będą niosły ze sobą wybory gracza.

Przy okazji poznaliśmy też oficjalną datę premiery gry. Jeśli nadal mało Wam nowych wieści, spokojna głowa. Techland szykuje kolejne mini-pokazy, na których omówione zostaną wybrane aspekty gry.

Poniżej znajdziecie nowy zwiastun rozgrywki Dying Light 2.