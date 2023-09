Dying Light 2 i PayDay w jednym. Genialne połączenie, można już grać

Polski deweloper informuje o „niewielkiej” aktualizacji Dying Light 2 Stay Human na koniec lata. Wylądowała już ona na serwerach i wszystkie atrakcje znalazły się w grze. Choć update nazwano skromnym, to moim zdaniem jest on po prostu genialny. No może też z racji umiłowania marki PayDay…

PayDay 2 wskakuje do Dying Light 2

Techland połączył siły ze Starbreeze Studios, dzięki czemu do DL2 Stay Human zawitał rozbój i grabież. Okazją do odpalenia eventu jest świętowanie 10. urodzin gry PayDay 2. Nowe wydarzenie jest w toku i potrwa do 21 września, godziny 16:00 czasu polskiego.

W trakcie eventu gracze napotkają zarażonych bandytów i złodziejskich sprinterów, którzy pokonani zostawią po sobie cenne Czerwone Diamenty. Zebranie tych skarbów jest konieczne do ukończenia celów wydarzenia i otrzymania nagród, takich jak Pakiet ochronny dla nocnych biegaczy, Maska Dallasa i paczki Plik pieniędzy. Diamenty mogą również być sprzedane w grze za walutę z dawnych czasów. Jeśli społeczność się zjednoczy i wspólnie zbierze 11 000 000 diamentów, każdy gracz otrzyma 25 Żetonów Pielgrzyma. Techland

A jak to wszystko wygląda? Smakowicie, zerknijcie na zwiastun wydarzenia: