Dying Light 2 na klimatycznym teaserze. Techland ma coś do pokazania

Techland opublikował krótką, acz sympatyczną zajawkę Dying Light 2. Widzimy na niej pewien napis, a gracze doszukują się w nim konkretów.

Aktualnie mało która premiera jest tak wyczekiwana jak ta kontynuacji Dying Light. Techland wreszcie zaczął opowiadać o swojej produkcji i choć nadal nie poznaliśmy daty premiery, wiele wskazuje na to, że jest ona już bliżej, niż dalej.

Mijające tygodnie przynoszą nam kolejne ciekawostki. Tym razem na Twitterze marki DL pojawił się krótki teaser „prezentujący” cykl dnia i nocy. Bardziej niż samo nagranie, graczy zaciekawił pewien napis, który pojawia się dopiero przy świetle UV.

Pod wpisem już zaczęły pojawiać się spekulacje. Jedni doszukują się w nim skrótu bliżej nieokreślonej organizacji, drudzy pokręconego easter egga, a inni podchodzą do sprawy na chłodno i twierdzą, że to nic szczególnego.

Ułożenie napisu i jego treść jasno sugerują jednak, że jest częścią większej całości. Dodatkowo Techland przypiął teaser na górę profilu, więc coś jest na rzeczy. W najbliższym czasie zapewne poznamy dalszą część wiadomości.

Moim zdaniem, w tej chwili najbardziej prawdopodobnym typem z komentarzy fanów jest „Are you ready for E3?„. Nie jest żadną tajemnicą, że jeśli mamy gdzieś zobaczyć Dying Light 2 w akcji, to najpewniej będzie to właśnie na nadchodzących targach.

Oczywiście nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Pozostaje tylko czekać na ujawnienie reszty tajemniczego napisu. Oczywiście jeśli nie jest on zwykłym żartem, ale raczej w to wątpię.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.