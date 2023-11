Limitowany event w Dying Light 2 dla fanów sieciowego hitu Ubisoftu. Witamy w średniowieczu

W Dying Light 2 rozpoczyna się niezwykle obiecujące wydarzenie. Łączy ono świat znany z sieciowego For Honor z polskim megahitem.

Techland zapowiedział właśnie limitowane wydarzenie w Dying Light 2. Tym razem trafimy do tego faktycznego średniowiecza, a przynajmniej patrząc na postacie, jakie napotkamy. Cały event powstał we współpracy z Ubisoftem i inspirowany jest ich sieciowym hitem, For Honor.

Gracze będą mogli trafić na kensei, strażników i berserkerów w ramach dwutygodniowego eventu For Honor, który rozpocznie się 21 listopada o 16:00 CET i skończy 5 grudnia o tej samej godzinie. Wrogom rodem ze średniowiecza będą towarzyszyć nowe animacje ataku i charakterystyczne zachowania. – ogłasza Techland

Nowości w Dying Light 2

Nie jest to więc byle parę nowych skinów, a naprawdę dużo dobrego. Nowa zawartość będzie dostępna już niebawem, a gracze wylądują nie tylko w postapokaliptycznym średniowieczu znanym z podstawowej wersji gry, ale i zmierzą się z elitarnymi bossami rodem z For Honor. Do pokonania będą nowi przeciwnicy, a w zamian możemy liczyć na sporo nagród i atrakcji.

Za sam fakt uczestniczenia w wydarzeniu dostaniemy 5 rage boosterów. Osiągnięcie wczesnych celów zapewni nam specjalny schemat na topór berserkera wraz z tym przedmiotem. Za wykonanie celów osobistych dostaniemy strój berserkera i paralotnię frakcji wikingów. Z kolei przykładając się do osiągnięcia celu globalnego, wszyscy uczestniczący gracze mogą liczyć na tarczę watażki – talizman do broni.

Jeśli nie chce Wam się expić, aby dostać przedmioty, będzie mogli je zakupić za pieniądze w cyfrowym sklepie Dying Light 2. Łącznie pojawią się trzy wyjątkowe pakiety – Berserker Bundle, Warden Bundle i Kensei Bundle. Każdy wyceniono na 500 punktów DL.