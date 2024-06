Dwóch piłkarzy zawalczy na Clout MMA? Szykuje się hit na nadchodzącej gali

Na najbliższej gali Clout MMA może nas czekać istne starcie “gigantów”. Według plotek, do walki w oktagonie stanie dwóch piłkarzy, których znamy z ekstraklasowych boisk. Co ciekawe, dwójka ta miała już okazję stoczyć pojedynki w ramach gali, jednak nie przeciwko sobie. Szykuje się istny hit!

Walka dwóch piłkarzy na Clout MMA? Padły nazwiska

Walki byłych zawodników piłki nożnej w formule freak-fight to nic nowego. Do tej pory widzieliśmy już w oktagonie m.in. byłego reprezentanta Polski Tomasza Hajtę i Jakuba Wawrzyniaka, który też miał okazję zakładać koszulkę w biało-czerwonych barwach. To jednak nie wszystko, bo swoją karierę w walkach rozpoczął również Jakub Rzeźniczak. Okazuje się, że wkrótce będziemy mogli ponownie zobaczyć byłych piłkarzy podczas walki.

O sprawie poinformował Łukasz Wiśniowski z redakcji meczyki.pl. Jak donosi dziennikarz, na jednej z nadchodzących gal federacji Clout MMA, ma dojść do starcia Jakuba Wawrzyniaka z Jakubem Rzeźniczakiem. Obaj zawodnicy stoczyli już walki w ramach współpracy z federacją, jednak do tej pory nie walczyli między sobą. Wawrzyniak miał okazje skrzyżować rękawice ze wspomnianym Tomaszem Hajto (Wawrzyniak wygrał przez KO), podczas gdy Rzeźniczak pokonał Szalonego Reportera.

Kiedy taka walka miałaby mieć miejsce? Najbliższa gala federacji Clout MMA 6 odbędzie się 5 października w Tarnowie. Wiele wskazuje na to, że właśnie wtedy dojdzie do starcia obydwu zawodników.

