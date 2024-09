Twórcy nieudanego Dustborn potępiają “falę nienawiści” i “gróźb” ze strony graczy

Deweloperzy odpowiedzialni za Dustborn postanowili zabrać głos w sprawie gigantycznego ataku ze strony graczy. Wszystko przez to, że ci hejtują grę, której nawet nie ograli, a do tego bez konstruktywnych opinii o samej rozgrywce.

Gra, oskarżana na długo przed premierą o “propagowanie poprawności politycznej” i tym podobne, nie okazała się niestety największą premiery minionego miesiąca. Tytuł powstawał długo, a do tego miał nawet wsparcie Quantic Dream, który przejął obowiązki wydawcy. Finalnie dostaliśmy dość dziwną przygodową grę akcji o niedostatecznym “szlifie”, jak na złość potępianą przez graczy z powodu polityki, a nie samej jakości. Warto jednak wspomnieć, że Dustborn dostało się także za rzekomą “kradzież assetów” choćby z GTA V. Więcej przeczytacie w tym artykule.

To z kolei skłoniło twórców – studio Red Thread Games – do odpowiedzi. Postanowili oni wystosować list, w którym potępiają takie zachowanie. Wszak w internetowych ocenach znajdziemy więcej hejtu ze względów politycznych, a nie dotyczących samej rozgrywki.

