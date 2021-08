DualShock 4 – złoto, drewno i naboje. Niesamowity kontroler zrobiony przez fana

Na rynku obecnie można zakupić jedynie 3 warianty kontrolera DualShock 4 Szkoda, że PlayStation nie wprowadziło do tej pory kolejnych alternatyw, a projekt z tego artykułu idealnie by się do tego nadawał!

Dziś na Reddicie natknąłem się na naprawdę przepiękny pad do konsoli PS4. Ta fenomenalna samoróbka jest prezentem urodzinowym dla kolegi autora. Wpadł on na świetny pomysł, by połączyć ze sobą motywy drewna, złota i łusek pocisków. Całość komponuje się ze sobą niesamowicie. Poniżej możecie zobaczyć udostępnione przez niego grafiki:

Szczególnie spodobał mi się akcent na analogach i przyciskach. Choć widziałem go już na kilku customach, to i tak dalej robi na mnie spore wrażenie. Mógłbym się lekko przyczepić do jakości wykonania reszty obudowy. By uzyskać drewniany wzór, użyto specjalnej tkaniny z takim nadrukiem. Może tak to tylko wygląda na zdjęciach, ale mi te brązowe struktury przypominają coś namalowanego farbami.

W mojej opinii prezentowałoby się to znacznie lepiej, gdyby użyto prawdziwego drewna przy pomocy CNC. Wiem jednak, że nie każdy ma dostęp do takich narzędzi, a tym bardziej zlecenie czegoś takiego do najtańszych nie należy. W związku z tym nie dziwię się, że twórca zdecydował się na taką metodę, która koniec końców i tak sprawdziła się dobrze.

A Wam jak się podoba ten DualShock 4? Z chęcią byście go przyjęli? A może wprowadzilibyście drobne poprawki?

W ostatnim czasie dość często na łamach Planety Gracza poruszany jest temat niestandardowych kontrolerów do gier. Jeszcze niedawno pojawił się tekst o padzie DualSense, który ostatecznie jednak nie trafił do graczy. Mowa o wersji z frytkami i cheeseburgerem z McDonald’s. Więcej o tym możecie przeczytać w tym artykule.