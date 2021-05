Gracze czekali na to ponad pół roku. Oto nowe kolory DualSense!

Zgodnie z oczekiwaniami graczy PlayStation zapowiedziało nowe warianty kolorystyczne swojego kontrolera DualSense. Do wyboru mamy wersje nazwane Cosmic Red i Midnight Black.

Choć od premiery PS5 minęło już ponad pół roku, sprzęt do tej pory posiadał tylko jeden wariant kolorystyczny swojego kontrolera. Pada DualShock 4, w przeciwieństwie do DualSense, do dzisiaj na półkach sklepów możemy zobaczyć w dziesiątkach różnych wariantów. Biały kolor kontrolera dodawanego do konsoli nie przypadł wielu osobom do gustu, dlatego ucieszy ich dzisiejsza zapowiedź. Jak się okazuje, niedawny przeciek okazał się prawdą. Do sprzedaży trafią dwie nowe propozycje, które możecie zobaczyć na poniższym wideo. Na ten moment nie jest znana dokładna data premiery.

Bez wątpienia oba kontrolery prezentują się naprawdę dobrze. Wielu graczy było zdziwionych, że PlayStation zdecydowało się wydać PS5 na premierę bez czarnego kontrolera. Najpewniej taką decyzję podjęła firma ze względu na chęć wyróżnienia się na tle konkurencji i swoich poprzednich konsol. Nie musieliśmy jednak długo czekać, by otrzymać wyczekiwany wariant.

Bardzo mnie cieszy również fakt wydania równocześnie pada w niecodziennej odmianie koloru czerwonego. Cosmic Red wpada lekko w bordową barwę, która od razu skojarzyła mi się z popularnym odcieniem dedykowanym szminkom. Zastanawia mnie, czy w przyszłości znajdziemy w sprzedaży wersje kontrolera, które nie będą posiadały czarnego wypełnienia od dołu. Myślę, że i taki ruch byłby dobry.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.