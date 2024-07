DualSense Astro Bot trafi do Polski. Preorder już niedługo

Kontroler DualSense Astro Bot będzie do kupienia w Polsce

Po ogłoszeniu przez PlayStation wydania nowego kontrolera do PS5 wielu graczy z miejsca zapragnęło mieć go u siebie. Model inspirowany nadchodzącą grą Astro Bot prezentuje się świetnie i jest chyba jedną z najładniejszych kreacji, jakie do tej pory pojawiły się na rynku. Przynajmniej jeżeli chodzi o pady do japońskiej konsoli. Szybko jednak pojawiły się pytania, czy aby na pewno będziemy go mogli kupić w Polsce. Okazuje się, że jak najbardziej.

Na oficjalnej stronie PlayStation Blog pojawiło się potwierdzenie, że DualSense Astro Bot będzie dostępny w Polsce. Pojawiła się też konkretna data rozpoczęcia składania zamówień przedpremierowych. Chętni będą mogli kupić preorder już od 9 sierpnia, czyli pod koniec kolejnego tygodnia – tylko na stronie direct.playstation.com.

Zobacz też: Przełamcie mrok, wyposażając się w genialny gadżet nie tylko dla graczy

W Polsce pad kupimy też w wybranych sklepach, które będą go mieć w ofercie. Oferta będzie limitowana, a pad w sklepach pojawi się od 6 września.

Źródło: PlayStation Blog