Zagracie w Dragon Age: The Veilguard na PC? Mam dla was dobre wieści

Dragon Age: The Veilguard i pecetowy rodowód

Nie da się ukryć, że seria Dragon Age od początku kojarzyła nam się z pecetami. Jasne, poszczególne odsłony pojawiały się też na konsolach, ale to poczciwe blaszaki stanowiły bodaj domyślną platformę dla świetnych RPG od BioWare – a przynajmniej tak było na początku. Twórcy nie zapomnieli o tej “tradycji”, dlatego podkreślają, jak ważne było dla nich przygotowanie odpowiedniej wersji pecetowej najnowszej odsłony. Zgodnie z tym, co przekazali, Dragon Age: The Veilguard będzie na PC działać świetnie, a na dodatek nie będzie mieć wysokich wymagań. Wszystko po to, aby możliwie jak najwięcej osób mogło w grę zagrać. Ba, ta bez problemu ruszy nawet na Steam Decku.

Seria Dragon Age rozpoczęła się na PC i chcieliśmy mieć pewność, że PC będzie świetnym miejscem do grania w naszą grę. Wielu z nas w BioWare sami grają na PC, a podczas testów okazało się, że komputery PC stanowiły 40% naszego wysiłku związanego z testowaniem platformy, z ponad 200 000 godzin testów wydajności i kompatybilności. Odpowiednie wrażenia z gry na PC były dla nas kluczowe, dlatego stworzyliśmy dedykowany zespół, który skupił się na PC. Nie możemy się doczekać, aż doświadczycie tego na własnej skórze! BioWare

Dedykowany zespół do spraw PC brzmi naprawdę świetnie i sprawia wrażenie poważnego podejścia do sprawy. Na jakiej platformie planujecie zagrać w nadchodzącą produkcję od BioWare? Ja przyznam, że przenośna konsola od Valve i pecet będą moim domyślnym zestawem — jak za starych i dobrych czasów.

Zobacz też: Assassin’s Creed z 2007 roku — najbardziej bolesny powrót w historii gier?

Wymagania sprzętowe

Jaki PC wystarczy do uruchomienia najnowszej odsłony Dragon Age? Oto oficjalne wymagania sprzętowe:

MINIMALNE:

System operacyjny: 64 bit Windows 10/11

Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 100 GB SSD

ZALECANE:

System operacyjny: 64 bit Windows 10/11\

Procesor: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 100 GB SSD

Jak widać, nie jest źle! Premiera już 31 października 2024 roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: Oficjalna strona EA