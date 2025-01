Najnowsze dzieło id Software, czyli DOOM: The Dark Ages będzie wyposażone w sporo nowinek technologicznych i wykorzysta m.in. path tracing od NVIDIA. Do sieci wyciekł właśnie niepublikowany oficjalnie zwiastun gry, który w pełnej okazałości prezentuje wizualne walory nadchodzącej produkcji. Wygląda świetnie, choć jest nagrywany “po kryjomu”…

DOOM: The Dark Ages – tego trailera nie widzieliście

Na styczniowych targach CES 2025 miała miejsce zamknięta prezentacja, na której pokazano m.in. działanie path tracingu w grze DOOM: The Dark Ages. Zaprezentowany wówczas zwiastun był swego rodzaju tajemnicą, gdyż nie zdecydowano się na razie na jego oficjalną publikację. To jednak nie stanowiło przeszkody, aby materiał wyciekł do sieci. Tak się właśnie stało, a my możemy zobaczyć coś, co w zasadzie miało pozostać tajemnicą.

Najnowszy DOOM będzie napędzany najnowszą wersją iD Tech i w pełni wykorzysta możliwości, jakie dają technologiczne rozwiązania firmy NVIDIA. Gra zaoferuje całkowitą obsługę Ray Tracing oraz Path Tracing. To zapowiada nam prawdziwą wizualną ucztę dla oczu, na dodatek w ramach naprawdę dynamicznej i ekscytującej rozgrywki.

Zastosowanie takich nowinek sugeruje nam również, że w grze nie zabraknie obsługi DLSS 4. Choć to nie zostało oficjalnie potwierdzone, to jest wielce prawdopodobne. Możemy spodziewać się wystrzałowych wartości klatek na sekundę i zapewne wielu ciekawych benchmarków. Ale jak to wszystko zadziała np. w rozdzielczości 4K lub 8K? To się dopiero okaże.

Źródło: YouTube