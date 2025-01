DOOM w formie Captcha. “Pokonaj 3 przeciwników” aby wejść na stronę

No wiecie, każdy chyba zna te irytujące blokady na wielu stronach internetowych czy przy logowaniu, w których musimy wykonać jakąś bezsensowną czynność, aby tylko potwierdzić, że jesteśmy człowiekiem. Wystarczy znaleźć trzy hydranty, przesunąć odpowiednio puzzla czy odnaleźć odpowiedni ciąg cyfr. Ale czy musieliście kiedyś pokonać… trzy demony?

DOOM jako Captcha to odważny pomysł

Wątpię, bo ja również nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Inżynier oprogramowania Guillermo Rauch przygotował grę w niecodziennej wersji… albo raczej Captcha w niecodziennej formie gry. Aby więc potwierdzić, że jesteśmy człowiekiem, należy na wyciętym etapie z DOOM-a pokonać trzech przeciwników. Sterowanie jest, jakby nie patrzeć, “kultowe” – wszystkiego dokonamy spacją i strzałkami. Wydaje mi się jednak, że dla zwyczajnego internauty ten poziom trudności nie okazałby się czymś szczególnie atrakcyjnym i zapewne nie mógłby wejść na konkretną stronę, chronioną w ten sposób.

Na szczęście jest to wyłącznie żart, bo DOOM Captcha nie chroni żadnej strony. Zagrać i tak możecie, za darmo. Wystarczy udać się pod poniższy link.

Co ciekawe, choć nie jest to faktycznie funkcjonalna Captcha, całość i tak odpalona została na WebAssembly, co pokazuje, że narzędzie to jest zdolne do naprawdę wielu zadań. Oby jednak nie przyszło do głowy nikomu wrzucać questów z gier, aby dostać się na stronę internetową, bo inaczej… mogłoby to zająć zdecydowanie zbyt wiele czasu.

Źródło: hackaday