Masa nowości na Netflix we wrześniu. Lucyfer, Dom z Papieru i wiele więcej

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Netflix oficjalnie podzielił się ze swoimi nadchodzącymi nowościami. Jak zwykle nie zabrakło masy filmów i seriali. Serialo-maniaków czeka sporo wyczekiwanych, kolejnych sezonów wielu flagowych dzieł znanych z tej platformy.

Zacznę jednak od filmów. Te w mojej opinii wypadają tak sobie, choć wiadomo, że każdy ma inny gust. Mimo to, znalazłem jedną perełkę dla mnie, mianowicie Bracia krwi: Malcolm X i Muhammad Ali. Z chęcią sięgnę po ten tytuł, by pogłębić wiedzę na temat tytułowych bohaterów.

Netflix – nowości na wrzesień 2021 – filmy:

Imprezowa dusza – 2 września

Ile warte jest ludzkie życie? – 3 września

Sportowe opowieści: Przełamanie – 7 września

Vinterviken – 8 września

Bracia krwi: Malcolm X i Mugammad Ali – 9 września

Kate – 10 września

Zwierzyna – 10 września

Ty kontra dzicz: Mroźna misja

Schumacher – 15 września

Nieopowiedziane historie – 17 września

Z pamiętnika niewidzialnej dziewczyny – 22 września

Wtargnięcie – 22 września

Szpak – 24 września

My Little Pony: Nowe pokolenie – 24 września

Hollywoodzkie schematy atakują – 28 września

To brzmi jak miłość – 29 września

Nie będę ukrywał, że z niecierpliwością czekam na kolejne sezony 3 oglądanych przeze mnie seriali. Mam na myśli między innymi Dom z papieru (niestety, 5. sezon został podzielony na dwie części, druga zadebiutuje w grudniu) oraz finał Lucyfera i 3. sezon Sex Education. Produkcji jest jeszcze więcej, dlatego rzućcie okiem, ponieważ może znajdziecie coś dla siebie.

Netflix nowości na wrzesień 2021 – seriale:

Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem – 1 września

Jak zostać kowbojem – 1 września

Q-Force – 2 września

Dom z papieru (5. sezon, pierwsza część) – 3 września

Na skraju – 7 września

Mistrzowie metalu – 10 września

Lucyfer (finał, 6. sezon) – 10 września

Najciekawsze obiekty wakacyjne świata – 14 września

Too Hot To Handle: Ameryka Łacińska – 15 września

Nailed It! – 15 września

Chcago Party Aunt – 17 września

Sex Education (3. sezon)

Drodzy biali! – 22 września

Nocna msza – 24września

Szajka: Serial – 24 września

Ada Bambini, naukowczyni – 28 września

Kasztanowy ludzik – 29 września

A Wam co takiego przypadło do gustu? Jeśli macie jakieś rekomendacje, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Być może ktoś dzięki Wam zachęci się do obejrzenia którejś z powyższych pozycji.

Możliwe, że nie jesteście na bieżąco z ostatnimi nowościami, które ostatnio pojawiły się na Netflixie. Z mojej strony rekomenduję nadrobienie Wiedźmin: Zmora Wilka, czyli animacji opowiadającej o przygodach Vesemira. Młoda wersja przyjaciela i nauczyciela Geralta wypada niezwykle interesująco, aczkolwiek nie chcę zdradzać za dużo. Warto sprawdzić samemu i wyrobić swoją opinię.