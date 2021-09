Co się stało z Profesorem w nowych odcinkach Domu z Papieru? Obejrzyjcie zwiastun

Akcja serialu Dom z papieru po wrześniowym sezonie wzbudziła wśród widzów na pewno niemałe emocje. Nie obeszło się bez sporego cliffhangeru, ale na szczęście nie będzie trzeba długo czekać na kontynuację historii.

Netflix niedawno opublikował zwiastun drugiej połowy piątej części popularnego na całym świecie La Casa De Papel. Przedstawia on kolejną sprzeczkę bohaterów kłócących się o ich dalszy plan. W dalszej części tekstu pojawią się spoilery dotyczące dotychczasowych wydarzeń, dlatego uprzejmie proszę o branie tego pod uwagę. Poniższe wideo również daje nieco wskazówek odnośnie spraw, które już miały miejsce, więc tym bardziej ostrzegam.

Wywnioskować można, że z jakiegoś powodu Profesor jest niedyspozycyjny. Tak przynajmniej wydaje się myśleć reszta zespołu, która pozostała zabarykadowana w budynku w celu wyniesienia złota na zewnątrz. Jednak przebitka na ojca Julii może sugerować, że sam Profesor wie o tym, co się dzieje wśród jego ekipy walczącej o życie. Coraz więcej pytań i jeszcze mniej odpowiedzi.

Wydaje mi się, że nie jest to ujęcie z pierwszego odcinka nadchodzącej, dalszej części piątego sezonu, a raczej z czegoś dziejącego się później. Bohaterowie wyglądają, jakby opłakali już śmierć Tokio lub ewentualnie wcale mogło do niej nie dojść. Wydaje mi się to niemożliwe, bo choć w La Casa De Papel działy się już niezwykle absurdalne rzeczy, raczej nikt by nie przeżył wybuchu kilku granatów, tym bardziej będąc kilkukrotnie postrzelonym.

Premiera nowych odcinków serialu Dom z papieru odbędzie się 3 grudnia 2021 roku na platformie Netflix. Nie wiem jak Wy, ale ja liczę na to, że będzie to już ostateczne zakończenie historii. Jestem już nieco zmęczony formułą i jednocześnie nie mogę się doczekać finału drugiego napadu.