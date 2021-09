Doładowanie PSN na 100 PLN za 80 zł z groszami. Nawet 20 zł w kieszeni!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Kolejny raz przychodzimy do Was ze świetną promocją zorganizowaną wraz ze sklepem Eneba. Jeśli skorzystacie z okazji, zakupicie doładowanie PSN na 100 PLN za blisko 80 zł.

Nasz specjalny kod rabatowy ważny jest jedynie do 16 września 2021 roku, do godziny 10:00, więc jeżeli rozważacie w najbliższym czasie zakup nowych gier z PS Store, rekomendujemy się pospieszyć. Ważne – promocja przeznaczona jest jedynie dla Czytelników PlanetaGracza.pl i zadziała jedynie po przejściu do sklepu Eneba przy pomocy poniższego linku. W przypadku, gdy kod Wam nie zadziała, spróbujcie sprawdzić w trybie incognito lub wyczyśćcie ciasteczka.

Kwota 80,83 zł obowiązuje w momencie pisania tego artykułu przy skorzystaniu z poniższego kodu rabatowego. Gdy będziecie próbować wpisać kod na stronie sklepu, możecie zobaczyć minimalnie mniejszą lub wyższą kwotę. Jest to związane z wahaniem kursu Euro, jednakże ostateczna różnica nie powinna być spora.

Doładowanie PlayStation Network Card 100 PLN – 80,83 zł z kodem PLANETAG914

Aby uzyskać taką kwotę, przejdźcie na stronę produktu, ustawcie w prawym górnym rogu walutę na Euro i wybierzcie z tabelki poniżej sprzedawcę z najniższą ceną. Następnie dodajcie doładowanie do koszyka, wpiszcie w koszyku kod PLANETAG914 i wybierzcie płatność przez Przelewy24. Po kliknięciu Continue zostaniecie przeniesieni na stronę płatności. Tam waluta automatycznie zmieni się na złotówki, więc zapłacicie w PLN.

Gdzie wpisać kod rabatowy na doładowanie PSN?

W wersji mobilnej: Wybierzcie Kup teraz, następnie odnajdźcie metodę płatności i kliknijcie na żółtą strzałkę. Pojawi się tam sekcja do wpisania kodu rabatowego, w której trzeba kliknąć Got discount code?, potem wpiszcie w otwartym polu kod rabatowy.

W wersji desktop: Wybierzcie Kup Teraz, następnie odnajdźcie metodę płatności Przelewy24 i kliknijcie Got discount code?, następnie w otwartym polu wpiszcie kod rabatowy.

Jeśli poszukujecie najciekawszych promocji na gry, doładowania i sprzęt elektroniczny, zachęcamy regularnie zaglądać do naszego Działu Promocji. Codziennie dostarczamy tam Wam dawkę najlepszych rabatów, dzięki którym możecie sporo zaoszczędzić.