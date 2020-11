Doktor Who. Obejrzyjcie trailer świątecznego odcinka

Jak co roku pojawi się świąteczny epizod serialu Doktor Who.

Odcinek będzie emitowany przez stacje BBC i BBC America w okresie świątecznym. Zobaczymy w nim Kapitana Johna Harknessa (granego przez Johna Barrowmana). Postać pojawiła się pierwszy raz w epizodzie z 2005 roku, zatytułowanym Empty Child.

Fabuła odcinka zatytułowanego Revolution of the Daleks, ma skupić się na niebezpiecznych wrogach protagonisty, zwanych dalekami. Mowa o zmutowanych organizmach, które budzą skojarzenia z jednookimi ośmiornicami. Przebywają one w pojazdach, przypominających czołgi. Adwersarze są bardzo inteligentni, ale cechuje ich brak emocji.

Doktor Who to brytyjski serial fantastycznonaukowy, którego początki sięgają 1963 roku. Opowiada on o przygodach humanoidalnego Władcy Czasu. Zwiedzając wszechświat pomaga ludziom oraz mierzy się z najróżniejszymi wrogami. Cykl zdobył wiele nagród, będąc widowiskiem docenionym przez widzów i krytyków. Znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa, będąc uznanym za najdłuższy serial science-fiction na świecie.

