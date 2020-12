Disco Elysium: The Final Cut – dubbing, nowe misje i port na konsole

Zapowiedziano specjalne wydanie jednej z najlepszych gier RPG ostatnich lat. Disco Elysium: The Final Cut zadebiutuje na PC i konsolach w przyszłym roku.

W końcu poznaliśmy wytłumaczenie niedawnej zapowiedzi od twórców Disco Elysium. Okazuje się, że Zaum Studio pracują nad specjalnym wydaniem swojej debiutanckiej gry.

Zmieni się naprawdę dużo, bowiem do gry trafi pełne udźwiękowienie postaci, którego brakowało oryginałowi. Jeśli kogoś męczy czytanie setek linii dialogowych, to teraz będzie mógł ich po prostu wysłuchać.

Co więcej, gra otrzyma wsparcie dla kontrolerów, kilka nowych zadań oraz szereg pomniejszych usprawnień. Zmiany są całkiem spore i to zapewne nie ostatni raz, kiedy Zaum biorą się za ulepszanie swojej gry.

Widać, że twórcy chcą usprawnić swoje unikatowe doświadczenie, co zasługuje na pochwałę. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z Disco Elysium, to chyba teraz jest najlepszy czas na przemyślenie zakupu.

Trochę szkoda, że nie doczekaliśmy się zapowiedzi kontynuacji gry, ale może to i lepiej. Skupienie się na konsolowym porcie i ulepszeniu produkcji pozwoli na zdobycie większej bazy graczy, co zapewni Zaum jeszcze większy budżet.

Disco Elysium: The Final Cut ma ukazać się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch i Google Stadia wiosną przyszłego roku. Dotychczasowi posiadacze Disco Elysium otrzymają darmową aktualizację do ulepszonej wersji.

