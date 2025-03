Fatalna niespodzianka dla posiadaczy PS Plus Extra. PlayStation o tym nie wspomina

Choć pisaliśmy już o grach, które zostaną usunięte z katalogu PS Plus Extra w kwietniu 2025 roku, to teraz okazuje się, że była to lista niepełna. Niestety, do odchodzących tytułów dołącza jedna z najlepszych gier RPG ostatnich lat.

Nie osiem, a dziewięć gier zostanie usuniętych z katalogu PS Plus Extra w nadchodzącym miesiącu. Do listy dołączył kolejny tytuł, który musimy ograć do 15 kwietnia, albo stracimy taką możliwość bezpowrotnie. Szczegóły poniżej, a na osłodę przypominamy, że poznaliśmy wczoraj nowe gry z oferty PS Plus kwiecień 2025 dla progu Essential, a dzisiaj podsyłaliśmy Wam linki do dodatków za darmo, które można już dzisiaj przypisać do biblioteki i oczywiście aktywować w nadchodzących tytułach.

Jakie gry zostaną usunięte z PS Plus Extra w kwietniu 2025 roku?

Zazwyczaj o odchodzących grach z PS Plus dowiadujemy się z zakładki „Last chance to play”, gdzie PlayStation wymienia tytuły mające opuścić usługę w następnym miesiącu. Jednak czasem nie wszystkie produkcje są tam wymieniane i jak zauważył jeden z użytkowników forum Reddit, PlayStation nie wspomniało w zakładce o jeszcze jednej grze „do odstrzału”. A mowa o naprawdę wyjątkowej i rewelacyjnej produkcji RPG, która zdobyła serca graczy, czyli Disco Elysium: The Final Cut. Choć w zakładce „Ostatniej szansy” jej nie widać, to na karcie gry w PS Store widnieje przy niej taki sam dopisek, jak przy innych znanych już grach czekających na usunięcie: „Oferta ważna do 15.4.2025 10:00 CEST„.

Zatem lista usuwanych gier z PS Plus Extra w kwietniu 2025 roku prezentuje się następująco:

Animal Well

Tales of Kenzera: Zau

Kena: Bridge of Spirits

Slay The Spire

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Nour: Play With Your Food

Disco Elysium: The Final Cut

Obok Kena: Bridge of Spirits, Disco Elysium: The Final Cut będzie chyba największą stratą dla osób opłacających abonament. To oryginalna izometryczna gra RPG z otwartym światem, która kładzie duży nacisk na aspekt narracyjny. Występujemy w niej jako detektyw mający do dyspozycji wyjątkowy system umiejętności i ogromną dzielnicę miasta do przemierzenia. Możemy przesłuchiwać dziesiątki postaci, by rozwiązywać sprawy morderstw. Co warte podkreślenia, to od nas zależy, czy zostaniemy bohaterem, czy pogrążymy się w korupcji i zniszczymy sobie życie. Choć tytuł podejmuje wiele trudnych tematów, całość okraszono sarkazmem, groteską i sporą dawką czarnego humoru.

Disco Elysium: The Final Cut zadebiutowało na konsolach PlayStation w marcu 2021 roku. Do katalogu PS Plus Extra dołączyło natomiast w październiku 2023 roku. Oznacza to, że tytuł będzie usunięty z usługi po 18 miesiącach obecności. Gra posiada rewelacyjne noty w PS Store, z których średnia wynosi 4.67/5.

