Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić najnowszego Diablo IV, to jest teraz ku temu genialna okazja. Blizzard postanowił zachęcić graczy do swojej produkcji przy pomocy specjalnego okresu testowego. Już teraz możecie przetestować grę zupełnie bez opłat. Wszystko z uwagi na nadchodzący dodatek, który będzie stanowił spore rozszerzenie fabularne.

W Diablo IV zagracie za darmo!

Targi GamesCom to okazja nie tylko do prezentowania nowych gier, ale i napędzania społeczności w innych tytułach. Z tej okazji postanowił skorzystać Blizzard. Firma szykuje się do premiery dodatku do D4 o nazwie Vessel of Hatred, który zadebiutuje już niedługo. A jak zachęcić graczy do zakupu podstawki? Cóż, wystarczy pozwolić im w nią zagrać.

Jak zagrać w Diablo IV za darmo? Wystarczy uruchomić aplikację Steam i wejść na stronę gry. Tam pod opcją zakupu znajdziemy informację “Graj za darmo!”. Warto zaznaczyć, że mamy na to tylko 5 dni od dziś. To powinno wystarczyć na wyrobienie sobie zdania o produkcji i ewentualną zachętę do zakupu:

Zobacz też: Assassin’s Creed z 2007 roku — najbardziej bolesny powrót w historii gier?

DLC o tytule Vessel of Hatred ukaże się już 8 października. Dodatek pozwoli nam zapoznać się z nową klasą postaci, regionem i kontynuacją opowiadanej fabuły.

Źródło: Steam